“Ya déjala que descanse en paz”: duro mensaje de la familia de Alejandra Villafañe tras declaraciones del actor Raúl Ocampo

La familia de la reconocida actriz Alejandra Villafañe, quien falleció a los 34 años de edad, se pronunció ante las declaraciones de Raúl Ocampo sobre la muerte de su entonces pareja en 2023.

    El actor Raúl Ocampo habló sobre la muerte de su pareja Alejandra Villafañe en octubre de 2023. FOTO: INSTAGRAM
El Colombiano
hace 43 minutos
bookmark

El actor Raúl Ocampo, participante de MasterChef Celebrity Colombia 2025, reveló detalles de los últimos momentos con su pareja, la fallecida actriz y exreina Alejandra Villafañe, en el videopodcast “Los hombres sí lloran”.

Sin embargo, la familia de Villafañe expresó su inconformidad con las declaraciones de Ocampo sobre la joven de 34 años que falleció tras una dura lucha contra el cáncer en octubre de 2023.

En la conversación con Juan Pablo Raba, Ocampo relató la angustia que vivió la madrugada en que Villafañe sufrió un ataque cardiorrespiratorio.

“Abro esa puerta y veo a la enfermera cogiéndole el pulso. Ale estaba presentando un ataque cardiorrespiratorio. Yo salto encima de la cama y empiezo: ‘No, no, amor, acá conmigo, por favor’. Y en un momento la tomé y se desvaneció en mis brazos. Sentí cómo su peso cambió”, narró el actor.

Puede leer: ¿Quién los mató? Así murieron los magistrados dentro del Palacio en llamas, según la Comisión de la Verdad

El intérprete también recordó algunos momentos durante los días en que acompañaba a la actriz en su tratamiento: “Yo me iba justo a la ducha a llorar, y trataba de que no se escuchara porque el baño quedaba cerca. Recuerdo que hubo un día que lo cambió todo. Me senté en la cama, ella tenía el sueño muy liviano, probablemente por los medicamentos y el dolor. Sentí que la emoción me invadía y estaba a punto de irme cuando escuché: ‘Príncipe’. Así me llamaba ella. Me detuve y le respondí: ‘¿Amor?’, sin poder mirarla porque tenía los ojos llenos de lágrimas. Entonces me preguntó: ‘¿Vas a volver a llorar en la ducha?’”.

Ocampo continuó: “Solo pude asentir con la cabeza, sin mirarla. Y ella me dijo: ‘Yo también tengo muchas ganas de llorar. Muchas’. Se volteó, me extendió la mano con las fuerzas que le quedaban y me propuso: ‘¿Lloramos? ¿En esta lloramos juntos?’”.

No obstante, la familia de Villafañe expresó su desacuerdo con la versión del actor. Alicia Villafañe, tía de la actriz, escribió en sus historias de Instagram: “Queremos que sepan que... no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas, ya déjala que descanse en paz. Nuestra niña se lo merece”.

Lea más: Manos Arriba, el aftershow de MasterChef Celebrity que podrá ver en la app de RCN

Por su parte, Claudia Villafañe añadió: “Si ves todo lo falso que se ha dicho, no te preocupes que entre donde tú estás y donde yo estoy, no hay nada oculto. Y un día se sabrá lo que sí fue y lo que solo existió en una mente fantasiosa y una boca mentirosa. Te adoro mi alma bonita. Tu historia merece ser recordada con verdad”.

Alejandra Villafañe, oriunda de Santa Marta, falleció a los 34 años tras varios meses de tratamiento contra el cáncer. Su trayectoria incluyó su participación en Miss Earth 2014 y roles en series como La nieta elegida y Siempre bruja.

