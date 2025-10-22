Alejandro Landeros rompe el silencio tras ser visto en la calle en México: “Estoy pasando por un momento difícil”

Alejandro Landeros, un atractivo actor de telenovelas como Rosa Salvaje de Televisa, fue visto en las calles de la colonia Condesa, Ciudad de México. Esto ha conmovido a millones de seguidores en Latinoamérica, quienes lo recuerdan por sus destacados papeles en otras producciones de los años 80 como Pasión y poder, Vivir un poco e Imperio de cristal.

Sin embargo, su situación ahora es diferente, ya que fue captado en video durmiendo en una banca de un parque, con algunas cobijas extendidas y acompañado de sus mascotas. Según el material audiovisual, el actor habría pasado al menos tres noches a la intemperie tras ser desalojado.

En contexto: Alejandro Landeros: La historia del actor de Rosa Salvaje que hoy vive en situación de calle en México

Landeros decidió hablar para explicar los motivos por los que se encontraba en la calle y a la intemperie, pero primero agradeció a las personas que se compadecieron al conocer la noticia sobre su situación actual.

“Estoy pasando por una situación muy difícil, muy dura... pero Dios siempre te muestra los caminos y pone a las personas correctas en tu vida. Hoy es muestra de ello, así que quiero agradecerles la valiosa ayuda que me están brindando. Gracias por este libro, porque siempre he confiado en los designios del Señor. Él sabe por qué y para qué hace las cosas”, inició contando.