Alejandro Landeros: La historia del actor de Rosa Salvaje que hoy vive en situación de calle en México

En un giro que ha conmovido a México, el actor Alejandro Landeros, recordado por su participación en la telenovela Rosa Salvaje de Televisa, fue visto viviendo en situación de calle en la colonia Condesa, Ciudad de México. El hecho se conoció gracias a un video compartido por una vecina que pidió apoyo para él y sus animales de compañía.

Landeros, quien formó parte del elenco de Televisa en la década de los 80, fue captado durmiendo en una banca del parque junto a tres gatos y un perro, además de algunas cobijas y transportadoras improvisadas. Según el video, el actor habría pasado al menos tres noches a la intemperie tras ser desalojado.

El registro, difundido en X, generó gran repercusión entre usuarios y colegas del medio artístico, quienes han solicitado apoyo para el intérprete, símbolo del auge de las telenovelas mexicanas durante los años 80 y 90.