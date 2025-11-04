Alejandro Restrepo, autocrítico tras victoria del DIM ante Envigado: “Hay que buscar más herramientas para el gol”

Alejandro Restrepo, técnico de Independiente Medellín, se mostró autocrítico tras la victoria de su equipo por la mínima diferencia ante Envigado en el Polideportivo Sur en el compromiso de ida de las semifinales de la Copa Betplay. El Poderoso venció con un tanto de cabeza, al minuto 84, de Diego Moreno, ante un rival que se vio afectado por la expulsión de Didier Palacios al comienzo del periodo complementario. “Envigado es un equipo difícil de ganar, que compite en cada partido. Sabemos que la serie sigue abierta, la encaminamos a favor nuestro pero en la fecha que corresponda jugar el partido de vuelta, debemos hacernos fuertes desde el juego y de nuestra localía para avanzar”, indicó Restrepo en rueda de prensa. “Hay un gran respeto por parte del cuerpo técnico de Envigado. Nosotros, en el entretiempo, somos los que nos vamos autocríticos, buscando las soluciones para intentar vulnerar el planteamiento del rival”, continuó el estratega, al considerar que deben seguir buscando alternativas para encontrar soluciones ante equipos que se repliegan y apuestan al contragolpe.

“Al final el juego lo ganó el que logró vulnerar la portería. Ahora toca buscar más herramientas, analizar, para que cuando tengamos partidos así podamos tener la solución del gol. Ahora seguimos trabajando, enfocados. Hay que cambiar el chip para competir ahora en Liga y después pensar en el otro juego de Copa para cerrar la llave”. Por su parte, el volante Diego Alvarado, consideró que el resultado fue bastante corto. “Lo que dice el profe, la serie está abierta, nos hubiera gustado que el resultado fuera más amplio para estar un poco más tranquilos. El partido de vuelta será muy disputado, ellos seguramente lo van a jugar con más intensidad y ganas. Con ellos hemos tenido una buena rivalidad, por lo que tenemos que ser muy maduros, en el que debemos hacer más goles”. Restrepo detalló: “Hay que darle mérito al rival porque replegaban completamente con nuestros carrileros. Tenemos que entrenarlo más y ser tranquilos a la hora de construir jugadas para hundir al otro equipo. Más que la superioridad numérica, nos faltó la cualitativa con más calidad para vulnerar la defensa férrea”, señaló Restrepo.

