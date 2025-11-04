Alejandro Restrepo, autocrítico tras victoria del DIM ante Envigado: “Hay que buscar más herramientas para el gol”

Alejandro Restrepo, técnico de Independiente Medellín, se mostró autocrítico tras la victoria de su equipo por la mínima diferencia ante Envigado en el Polideportivo Sur en el compromiso de ida de las semifinales de la Copa Betplay.
El Poderoso venció con un tanto de cabeza, al minuto 84, de Diego Moreno, ante un rival que se vio afectado por la expulsión de Didier Palacios al comienzo del periodo complementario.
“Envigado es un equipo difícil de ganar, que compite en cada partido. Sabemos que la serie sigue abierta, la encaminamos a favor nuestro pero en la fecha que corresponda jugar el partido de vuelta, debemos hacernos fuertes desde el juego y de nuestra localía para avanzar”, indicó Restrepo en rueda de prensa.
“Hay un gran respeto por parte del cuerpo técnico de Envigado. Nosotros, en el entretiempo, somos los que nos vamos autocríticos, buscando las soluciones para intentar vulnerar el planteamiento del rival”, continuó el estratega, al considerar que deben seguir buscando alternativas para encontrar soluciones ante equipos que se repliegan y apuestan al contragolpe.