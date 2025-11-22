¿Sanción desproporcionada? Técnico del DIM, Alejandro Restrepo, se perderá varios partidos de cuadrangulares por expulsión ante Junior

La expresión dura de su rostro, ceño fruncido, cejas arquedas, boca apretada, como haciendo fuerza para contener las palabras que piensa su cerebro en milésimas de segundo mientras está concentrado en lo que hacen sus dirigidos en la cancha, son la muestra del fervor con el que Alejandro Restrepo, técnico del DIM, vive los encuentros del cuadro rojo desde la línea.
Cuando ve algo que le gusta, lo aplaude. Si no le gusta lo que hacen sus dirigidos, los regaña, grita. Es el director de la orquesta futbolística del Medellín y parece tener todo bajo control. Tanto conoce el fútbol que, cuando no está de acuerdo con una decisión que toman los árbitros, protesta. Algunas veces con el gesto de abrir las manos y torcer una mueca que denota desacuerdo.