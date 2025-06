Video | Seguidora de Alejandro Sanz aclara acusaciones: “En ningún caso lo culpabilizo de ninguna conducta delictiva”

La mujer cuenta que su historia con el cantante se dio hace 10 años, en 2015, cuando era su fan. “Me siguió en redes sociales y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes, me comentara las fotos, o incluso, publicaba cosas mías en sus redes“ , dice lvet en un video mientras muestra capturas de pantalla que serían las pruebas de lo que menciona.

Su relato se hace más personal cuando narra que a sus 22 años, dejó su ciudad, Barcelona , para irse a Madrid a trabajar con el cantante, quién le ofreció hacer parte de su equipo. Así, la relación entre ambos se fue haciendo más estrecha. “En esa época no sé realmente el motivo pero nos espiaban las conversaciones que manteníamos por privado. La verdad es que, yo al menos, no tengo nada, ni tenía nada que esconder”, agrega.

“Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable, y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano... Pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla”, y agrega que se siente “engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”.

“Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso, humano“, añade, visiblemente afectada.