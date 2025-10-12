Aleluya impacta a 55.000 personas a través de una cultura holística

Aleluya nació hace 8 años como una idea que comenzó con un PowerPoint y la convicción de que la nómina podía ser mucho más que un proceso transaccional. Hoy cuenta con 5.000 clientes y más de 55.000 empleados impactados a través de su plataforma. En la sexta entrega de ¿Qué me funcionó?, la miniserie de video pódcast de EL COLOMBIANO en colaboración con Ruta N, conocemos a Andrés Ángel Cuervo, cofundador de esta compañía que pasó de vender con imágenes a transformar el concepto de nómina en algo holístico y consciente.