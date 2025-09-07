El prontuario del alemán expulsado de Colombia: tenía circular roja de Interpol y era requerido por 47 intentos de asesinato

Migración Colombia, en una operación coordinada con autoridades alemanas y la Interpol, expulsó del territorio nacional a un ciudadano alemán que tenía una Circular Roja vigente y era requerido por la justicia de su país para responder por decenas de delitos graves cometidos en 2009.

El ciudadano expulsado permanecía en situación de fuga desde agosto de este año, pero era buscado por hechos ocurridos en septiembre de 2009.

Según el requerimiento de las autoridades judiciales alemanas, el hombre debe responder por un prontuario que incluye 47 casos de intento de asesinato, 13 casos de lesiones corporales graves y un cargo por tentativa de incendio agravado.

La Directora General de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, señaló que la ubicación del fugitivo en territorio colombiano fue posible gracias a un esfuerzo coordinado entre varias agencias de seguridad nacionales e internacionales.

“La captura y posterior expulsión son el resultado del trabajo conjunto entre Migración Colombia, las agencias de seguridad colombianas, las autoridades alemanas y la Interpol, lo que permitió ubicar al fugitivo en territorio nacional”, señaló Arriero.

Una vez se ejecutó la medida administrativa de expulsión, el ciudadano alemán fue entregado a una comisión de oficiales alemanes y de Interpol, quienes adelantaron de manera inmediata el proceso de repatriación para que cumpla su condena en Alemania.