Hablar alemán puede aumentar su salario en Colombia hasta 27 %, según Preply

Hablar un segundo idioma es la clave para acceder a mejores salarios en Colombia, y dentro de todos estos, el alemán es el que pica en punta, de acuerdo con un nuevo estudio de la plataforma global de aprendizaje Preply, que analizó los idiomas adicionales más demandados y mejor pagados en el mercado laboral del país.
De acuerdo con el informe, los profesionales que dominan el alemán ganan en promedio $51.138.060 al año, una cifra 27% superior al promedio nacional. Este idioma se consolida como el más lucrativo, seguido por el francés ($35.551.704) y el chino mandarín ($35.186.532). En cuarto lugar aparece el inglés, con un salario promedio de $34.735.512.
