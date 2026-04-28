Alemania arremete contra EE. UU. por conflicto con Irán: “Está siendo humillado”

El canciller alemán, Friedrich Merz, lanzó fuertes críticas contra la estrategia de Estados Unidos en el conflicto con Irán y aseguró que Washington está siendo “humillado” por los dirigentes iraníes en medio de las negociaciones para intentar frenar la escalada bélica en Medio Oriente.
Las declaraciones del líder alemán se dieron este lunes durante un encuentro con estudiantes en la ciudad de Marsberg, en el oeste de Alemania, donde expresó su preocupación por el rumbo que ha tomado la ofensiva impulsada por EE. UU. e Israel contra Teherán y por la falta de una salida clara al conflicto.
Según Merz, la administración del presidente Donald Trump entró en una confrontación militar sin tener una estrategia definida para resolverla. El canciller afirmó que uno de los principales problemas de este tipo de guerras es que “no basta con saber cómo entrar, también hay que saber cómo salir”.