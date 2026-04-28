Alemania arremete contra EE. UU. por conflicto con Irán: “Está siendo humillado”

El canciller alemán, Friedrich Merz, lanzó fuertes críticas contra la estrategia de Estados Unidos en el conflicto con Irán y aseguró que Washington está siendo “humillado” por los dirigentes iraníes en medio de las negociaciones para intentar frenar la escalada bélica en Medio Oriente. Las declaraciones del líder alemán se dieron este lunes durante un encuentro con estudiantes en la ciudad de Marsberg, en el oeste de Alemania, donde expresó su preocupación por el rumbo que ha tomado la ofensiva impulsada por EE. UU. e Israel contra Teherán y por la falta de una salida clara al conflicto. Según Merz, la administración del presidente Donald Trump entró en una confrontación militar sin tener una estrategia definida para resolverla. El canciller afirmó que uno de los principales problemas de este tipo de guerras es que “no basta con saber cómo entrar, también hay que saber cómo salir”.

Durante su intervención, el mandatario alemán comparó la situación actual con las intervenciones estadounidenses en Afganistán e Irak, conflictos que, según dijo, dejaron lecciones dolorosas sobre los riesgos de involucrarse militarmente sin un plan claro de largo plazo. “Es evidente que los estadounidenses no tienen una estrategia”, sostuvo Merz, quien además aseguró que Irán ha demostrado una capacidad política y diplomática mayor a la que Occidente calculaba inicialmente. Lea aquí: Crisis en el estrecho de Ormuz: ataques a buques, tregua frágil y dudas sobre estrategia de Trump El canciller señaló que los negociadores iraníes han actuado “con mucha habilidad”, incluso evitando avanzar en conversaciones concretas mientras, según él, hacen perder tiempo a Washington en reuniones diplomáticas sin resultados. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán aumentaron drásticamente desde el pasado 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes iniciaron una ofensiva militar de gran escala contra objetivos iraníes. La respuesta de Teherán incluyó ataques sobre territorio israelí y acciones que afectaron la seguridad regional en Medio Oriente. Uno de los momentos más delicados del conflicto fue el cierre del estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el comercio de petróleo. El bloqueo provocó preocupación internacional y fuertes impactos sobre los precios globales de la energía.

El bloqueo del estrecho de Ormuz ha sido uno de los impactos más significativos durante los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. FOTO: Getty Images.

Aunque Washington y Teherán acordaron una tregua que comenzó el pasado 8 de abril, las conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo permanecen prácticamente congeladas. Los diálogos, que se desarrollan con mediación de Pakistán en Islamabad, no han logrado avances significativos en las últimas semanas. De hecho, la situación se tensó aún más el pasado fin de semana luego de que el presidente Trump anunciara la cancelación del viaje de funcionarios estadounidenses a Pakistán para continuar las negociaciones. La decisión se conoció poco después de que la delegación iraní abandonara Islamabad. Conozca: ¿Paz a la vista? Trump abre la puerta a retomar negociaciones con Irán Trump aseguró que las conversaciones estaban haciendo perder “demasiado tiempo” a su gobierno y afirmó que, si Irán realmente quería negociar, “lo único que tenían que hacer era llamar”. Para Merz, el desarrollo de los acontecimientos ha dejado en evidencia las debilidades de la estrategia estadounidense. Incluso afirmó que “toda una nación está siendo humillada por los dirigentes del Estado iraní”, especialmente por miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. El canciller también lamentó que Europa haya quedado prácticamente al margen de las decisiones clave tomadas por Washington. Según explicó, varios países europeos habían ofrecido ayuda para estabilizar la región y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz una vez terminaran los enfrentamientos.

Friedrich Merz se convirtió en el primer líder europeo en visitar a Trump desde el inicio de la guerra impulsada por EE. UU. e Israel contra Irán.