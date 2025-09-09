¿Busca trabajo en el exterior? Alemania abre la puerta al talento colombiano con la nueva tarjeta de oportunidades

La competencia mundial por atraer talento cualificado está más activa que nunca. De acuerdo con el Global Talent Migration Report de Dell, países como Alemania enfrentan un déficit significativo de profesionales en áreas estratégicas como salud, ingeniería, manufactura y tecnología. La falta de mano de obra amenaza el crecimiento económico, y por eso el país europeo ha realizado una de sus apuestas más ambiciosas en materia de inmigración laboral: la Chancenkarte, también conocida como la Tarjeta de Oportunidades.
Y es que este panorama sumado a las preferencias de las nuevas generaciones por explorar nuevos caminos, ser nómadas digitales, conocer nuevas culturas y obtener mejor remuneración hacen de esta una oportunidad ideal para migrar.
Este nuevo sistema busca facilitar la llegada de profesionales colombianos —incluidos latinoamericanos— para que puedan establecerse en Alemania y buscar empleo sin necesidad de contar previamente con una oferta laboral, algo que hasta ahora era una de las principales barreras para emigrar.
