¿Busca trabajo en el exterior? Alemania abre la puerta al talento colombiano con la nueva tarjeta de oportunidades

La competencia mundial por atraer talento cualificado está más activa que nunca. De acuerdo con el Global Talent Migration Report de Dell, países como Alemania enfrentan un déficit significativo de profesionales en áreas estratégicas como salud, ingeniería, manufactura y tecnología. La falta de mano de obra amenaza el crecimiento económico, y por eso el país europeo ha realizado una de sus apuestas más ambiciosas en materia de inmigración laboral: la Chancenkarte, también conocida como la Tarjeta de Oportunidades. Y es que este panorama sumado a las preferencias de las nuevas generaciones por explorar nuevos caminos, ser nómadas digitales, conocer nuevas culturas y obtener mejor remuneración hacen de esta una oportunidad ideal para migrar. Este nuevo sistema busca facilitar la llegada de profesionales colombianos —incluidos latinoamericanos— para que puedan establecerse en Alemania y buscar empleo sin necesidad de contar previamente con una oferta laboral, algo que hasta ahora era una de las principales barreras para emigrar. Le puede interesar: Vinculación de talento nacional a firmas extranjeras creció 55%

¿Qué es la Chancenkarte y cómo funciona?

La Chancenkarte es un permiso de residencia basado en un sistema de puntos, inspirado en modelos de Canadá y Austria. Evalúa a los candidatos según su nivel educativo, experiencia laboral, dominio del idioma alemán, edad y capacidad de adaptación. Cuantos más puntos acumule un solicitante, mayores serán sus posibilidades de obtener la tarjeta. La gran novedad es que no se exige tener una oferta laboral previa para solicitarla. En su lugar, la tarjeta ofrece un periodo de residencia de hasta un año para que los beneficiarios puedan instalarse en Alemania, asistir a entrevistas y conseguir un empleo formal en el país. Lea más: Exportadores de talento humano

Requisitos principales

Para acceder a la Chancenkarte, los interesados deben cumplir con al menos uno de los siguientes criterios básicos: - Haber completado estudios universitarios o de formación profesional reconocidos en Alemania. - Contar con varios años de experiencia en sectores con alta demanda, como salud, construcción, tecnología o logística. - Demostrar conocimiento del idioma alemán (niveles A1 a C1) o, en algunos casos, inglés avanzado. - Tener capacidad financiera para mantenerse durante el periodo de búsqueda de empleo. Además, se aplican los puntos adicionales: ser menor de 35 años, haber estudiado o trabajado previamente en Alemania, o poseer experiencia en campos altamente demandados.

Una oportunidad para América Latina

Expertos en migración laboral destacan que esta medida representa una oportunidad sin precedentes para profesionales de América Latina. “Alemania se ha dado cuenta de que no puede cubrir sola sus vacantes y necesita abrir sus fronteras al talento extranjero. La Chancenkarte es un puente directo para quienes buscan crecer profesionalmente en Europa”, señalan especialistas consultados. Conozca también: En el país, 9 de cada 10 profesionales tecnológicos planean cambiar de empleo este año

Proceso de solicitud