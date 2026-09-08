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Alerta en colegio de Medellín por presunto abuso: hay seis denuncias y Alcaldía activó protocolos

La Alcaldía de Medellín activó la Ruta de Atención Integral y puso en marcha protocolos de protección para los estudiantes de la Institución Educativa San Juan Bosco. Policía de Infancia y otras dependencias del Distrito participan en el acompañamiento del caso.

  • El objetivo inmediato es garantizar la protección de los menores involucrados y determinar qué ocurrió, mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes. FOTO EL COLOMBIANO.
    El objetivo inmediato es garantizar la protección de los menores involucrados y determinar qué ocurrió, mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes. FOTO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Gracias al relato de un estudiante de primaria a su familia, se activó una investigación por un presunto caso de abuso y otras agresiones contra menores en la Institución Educativa San Juan Bosco, en Aranjuez, comuna 4 de Medellín.

De acuerdo con el contexto conocido sobre el caso, la alerta surgió después de que un niño contara en su hogar situaciones que estarían ocurriendo con estudiantes de grados superiores, quienes, en medio de su alfabetización, lo habrían agredido a él y a otros pequeños.

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A partir de esa información, otras familias también acudieron a las autoridades para exponer los casos y presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

“Es horrible que los más grandecitos se aprovechen de la bondad de los niños y los agredan. Queremos que se investigue a fondo la situación y que los y las implicadas respondan. Esto no puede suceder nunca y menos en una institución educativa”, fue lo que le dijo a EL COLOMBIANO uno de los familiares de las presuntas víctimas.

La situación involucra a niños, niñas y adolescentes, por lo que las autoridades han mantenido bajo reserva buena parte de los detalles mientras avanzan las verificaciones.

Alcaldía activó la ruta de atención para los estudiantes

La Secretaría de Educación de Medellín informó que tuvo conocimiento de la situación y activó la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, además de los protocolos establecidos para casos que puedan comprometer los derechos y la integridad de estudiantes.

La actuación se desarrolla de manera conjunta con la Policía de Infancia y Adolescencia, las autoridades competentes y diferentes dependencias de la Administración Distrital.

El objetivo inmediato es garantizar la protección de los menores involucrados y determinar qué ocurrió, mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes.

Dentro de la respuesta institucional también se incluye el programa Escuela Entorno Protector, de la Secretaría de Educación, encargado de brindar acompañamiento psicosocial a los estudiantes, sus familias y la comunidad educativa.

A este trabajo se sumaron la Secretaría de Salud, mediante el programa Medellín Te Quiere Saludable, y la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, cada una dentro de sus competencias.

Según la Administración Distrital, también se hace seguimiento a las atenciones que los estudiantes puedan requerir en el sistema de salud, así como a los Códigos Fucsia que hayan sido activados y a las medidas de protección que puedan adoptar las autoridades.

Las denuncias deberán ser esclarecidas por las autoridades

La existencia de por lo menos seis denuncias en la Fiscalía pone el caso bajo una investigación formal. Sin embargo, será ese proceso el que permita establecer qué ocurrió, quiénes estarían involucrados y si efectivamente se presentaron dichos abusos.

La Alcaldía ha evitado anticipar conclusiones y ha insistido en que la prioridad es proteger a los estudiantes y acompañar a sus familias mientras avanzan las actuaciones de las autoridades.

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A su vez, hizo un llamado a medios de comunicación, familias y ciudadanía para evitar la difusión de fotografías, nombres, datos personales o cualquier otro contenido que permita identificar a los menores relacionados con el caso.

La recomendación busca impedir que los estudiantes sean expuestos públicamente o que tengan que enfrentar una nueva afectación como consecuencia de la divulgación de información sobre hechos que todavía están siendo investigados.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó en la Institución Educativa San Juan Bosco de Aranjuez, Medellín?
La comunidad educativa de la Institución Educativa San Juan Bosco, ubicada en Aranjuez, Medellín, alertó sobre un presunto caso de abuso y otras agresiones que involucrarían a estudiantes menores de edad. La alerta surgió después de que un estudiante de primaria relatara a su familia situaciones que estarían ocurriendo con niños y niñas del colegio.
¿Quiénes estarían involucrados en el presunto caso de abuso de este colegio de Aranjuez, Medellín?
De acuerdo con la información conocida, las denuncias apuntan a estudiantes de grados superiores que presuntamente habrían agredido a niños más pequeños. Sin embargo, la responsabilidad de las personas señaladas deberá ser establecida por las autoridades y no puede darse por confirmada mientras avanzan las investigaciones.
¿Qué autoridades investigan las denuncias del colegio San Juan Bosco en Aranjuez?
En el acompañamiento participan la Fiscalía, la Policía de Infancia y Adolescencia y diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín. También se informó del acompañamiento institucional al caso.
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