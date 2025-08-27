¿Un descuido? Esto fue lo que causó la alarma este miércoles en el aeropuerto Olaya Herrera

Hubo confusión al medio día de este miércoles 27 de agosto en la terminal aérea de Medellín luego de que se activara una alerta antiexplosivos . Sin embargo, el hecho por fortuna no trascendió a mayores.

Según ha podido conocer EL COLOMBIANO de manera extraoficial, cerca del medio día uno de los perros antiexplosivos que patrullan el aeropuerto Olaya Herrera emitió una alerta al revisar un morral que había sido llevado al terminal aéreo por un taxi.

De inmediato se activaron los protocolos de seguridad del terminal aéreo y se evacuaron a algunos de los usuarios del aeropuerto mientras se esperaba el arribo de los técnicos antiexplosivos de la Policía.

Posteriormente, cuando llegaron los técnicos y revisaron el morral, al interior del mismo se encontró lo que habría sido el causante de la alerta del canino; pues al revisar su contenido, se hallaron entre otros elementos un proveedor de pistola junto a varios cartuchos de calibre 9 milímetros.

Ante este hallazgo se descartó la alerta de bomba en el terminal y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, el peculiar contenido de la maleta causó curiosidad.