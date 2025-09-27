Crisis de seguridad en El Charco, Nariño: 1.900 desplazados en menos de un mes y escuelas ocupadas por grupos armados

La crisis de seguridad en El Charco, Nariño, es bastante preocupante. LA Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) lanzó una alerta humanitaria pues desde el pasado 4 de septiembre se han presentado un promedio de 84 personas desplazadas por la violencia.
En el informe se puede leer que la Defensoría del Pueblo había advertido en 2024, a través de la Alerta Temprana de Inminencia 002, sobre el riesgo de intensificación de las acciones armadas en el municipio de El Charco, Nariño. Un año después, esa alerta se ha materializado.
Entérese: Petro sin visa le da gasolina a su campaña pero arriesga mucho frente a un Trump hasta ahora paciente
Los enfrentamientos entre grupos armados no estatales y la Fuerza Pública en las subregiones de Sanquianga y Cordillera han generado una crisis que hoy afecta directamente a miles de personas.