Alerta por incendios durante diciembre: el año pasado se reportaron 15 casos en Antioquia

El Dagran afirmó que diciembre es el mes de transición a la temporada de menos lluvias, por lo que hay más riesgos de incendios. Conozca aquí las recomendaciones de las autoridades.

    Pólvora, globos de mecha, sobrecarga de conexiones eléctricas y velas encendidas son los principales causantes de incendios en Antioquia. FOTO: Cortesía
    Esta es una de las fotografías que hacen parte de las campañas de la Gobernación para mitigar los incendios este diciembre. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 1 hora
Las autoridades alertaron sobre el incremento de incendios en Antioquia durante las festividades decembrinas. Pólvora, globos de mecha, sobrecarga de conexiones eléctricas y velas encendidas son los principales causantes de conflagraciones en el departamento.

A raíz de esto, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) pidió a la ciudadanía extremar cuidados para evitar emergencias, debido a que diciembre es el mes de transición a la temporada de menos lluvias, por lo tanto, hay más posibilidad de incendios.

En 2024 tuvimos once incendios estructurales y cuatro forestales. No olvidemos que también tenemos que protegernos. Evitemos las veladoras, las sobrecargas eléctricas en el árbol de Navidad, en el pesebre, que puedan generar cortocircuitos. Cuidemos también las quemas, evitemos las aglomeraciones, y ante todo entendamos que todavía tenemos temporada de lluvias”, expresó el director encargado de la entidad, Carlos Mario Zuluaga.

Esta es una de las fotografías que hacen parte de las campañas de la Gobernación para mitigar los incendios este diciembre. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
Esta es una de las fotografías que hacen parte de las campañas de la Gobernación para mitigar los incendios este diciembre. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia

Le puede interesar: Ya van 24 quemados en Antioquia en apenas dos días de diciembre

El director también insistió en la necesidad de evitar prácticas de alto riesgo como elevar globos de mecha, una tradición que ha provocado graves afectaciones en el departamento.

“La seguridad y el cuidado es fundamental, y los globos de mecha nos generaron cuatro incendios forestales con más de 40 mil metros quemados en el año 2024”, añadió.

El Dagran afirmó que desde los consejos municipales de gestión del riesgo ya se han emitido lineamientos y llamados a la comunidad para evitar emergencias durante diciembre.

Lea más: A siete personas y sus familias se les dañó la Navidad por la pólvora: este fue el balance de daños de la alborada

Medellín, una de las ciudades con más incendios

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd) también alertó sobre la situación e indicó que en el caso de la capital antioqueña se reportaron 24 incendios generados por pólvora y globos de mecha incandescente en el último año.

A raíz de esto, la Administración Distrital hizo una nueva inversión para garantizar las capacidades operativas del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín en la atención de emergencias en la ciudad con una dotación de 250 nuevos cascos contra incendios.

Esta inversión, superior a los $730 millones, se suma a la reciente adquisición de tres nuevas máquinas contra incendios y a la inversión histórica realizada este año por la Alcaldía, que supera los $11.000 millones en herramientas y equipos.

