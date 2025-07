Tenga cuidado: Alerta por oferta falsa de empleo que circula por WhatsApp y simula ser de YouTube

Dan una serie de tareas que consisten en abrir el sitio YouTube (No YouTuber), especificando el canal al que la víctima se debe suscribir y dar like a un video. Luego, se debe enviar captura de pantalla como comprobante de haber hecho dicha tarea y proporcionar una cuenta bancaria para recibir el dinero.

En breve, dado que son efímeras, las conversaciones del grupo de WhatsApp desaparecen y ya nadie atiende a los reclamos. Si bien la víctima obtuvo $3.000, luego hizo un pago de $20.000, es decir que perdió $17.000. Nadie realiza el pago final, por lo que es tan solo un engaño para convencer a la víctima de hacer un pago.

“Los montos no son altos, esto permite que casi cualquier persona con poco dinero pueda realizar los pagos, se agregan y quitan contactos en el grupo diariamente, es decir que las posibles víctimas son muchas. Si bien no todos caen, y desde ESET solo hicimos una prueba, basta con que algunos lo hagan para que los criminales acumulen dinero, aunque no sean sumas exorbitantes no deja de ser dinero obtenido en forma ilícita y además este tipo de estafa se repite constantemente”, agrega la investigadora.

ESET comparte algunas recomendaciones para estar alertas y evitas caer en este tipo de estafas, como prestar atención a las ofertas que llegan por redes sociales y mensajería. Sospechar cuando son muy buenas o prometen dinero fácil, porque es probable que sean falsas.

También verificar la identidad de las entidades con las que se realiza el contacto, sitios, teléfonos, personas, etc. Esto para asegurar la veracidad de las ofertas, dado el caso.

Si los números de teléfono son de países lejanos, las imágenes de perfil son genéricas, pixeladas, sospechosas, o no existen, es probable que sea una estafa. Tener en cuenta que es poco probable que alguien venga a ofrecernos empleo espontáneamente, y mucho menos que sea fácil y freelance.

No dar datos sensibles, ni realizar transferencias en situaciones sospechosas, o de antemano. Es claro que quienes deben pagar son los empleadores y no el empleado a ellos, y si cobraran comisión, la descontarían antes de transferir el dinero. Informarse sobre estas tendencias de estafa y estar atentos para no caer en ellas.

