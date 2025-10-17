Los generadores de energía advierten que la estabilidad del mercado eléctrico está en riesgo

Las empresas generadoras de energía agrupadas en Acolgen expresaron su preocupación por la expedición del Decreto 1072 de 2025, por parte del Ministerio de Minas y Energía, con el que se pretende frenar los altos precios de este servicio público en Colombia.
De acuerdo con la agremiación las medidas contenidas en dicho acto representan una intervención desproporcionada en el mercado que atenta contra la libre competencia, la eficiencia del sistema y la seguridad jurídica, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de las empresas y la confiabilidad energética del país a largo plazo.