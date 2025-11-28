Así funciona Alerta Rosa, la nueva app paisa que busca proteger a las mujeres en casos de violencia

A solo un botón, las mujeres que se encuentren en peligro ahora podrán alertar de inmediato a sus seres queridos. Esto es posible gracias a Alerta Rosa, una nueva aplicación creada en Antioquia que busca ofrecer una respuesta rápida y accesible frente a la violencia de género en el departamento y en todo el país. La mujer detrás de esta iniciativa es Manuela Arango, quien desde hace casi 10 años lidera Alma Fundación, una organización paisa que trabaja en la protección de mujeres y niños. Desde su experiencia acompañando casos de violencias basadas en género, Arango decidió lanzar esta herramienta digital que busca cerrar la brecha entre una situación de riesgo y la posibilidad de pedir ayuda. Y es que Antioquia es el departamento con más feminicidios del país, registrando 67 casos entre enero y mayo de 2025, y 125 el año pasado, según cifras de la Defensoría del Pueblo. También es el departamento con más casos de violencia intrafamiliar, con 971 reportes en el mismo periodo.

La Línea 123 Mujer Antioquia —activa 24 horas— atendió en el primer semestre 20.439 incidentes relacionados con emergencias, de los cuales 6.614 correspondieron a violencias basadas en género y 178 fueron clasificados como de riesgo crítico. Frente a este panorama, Alerta Rosa propone un mecanismo alterno donde cada mujer elige una red de apoyo cercana, a la que llega una alerta con geolocalización en cuestión de segundos. Aunque la iniciativa comenzó en Antioquia, la app funciona en todo el país. “Somos un medio para decir cuándo una mujer está en peligro”, explicó Arango a EL COLOMBIANO. La app ya fue descargada por más de 1.500 mujeres en su primera semana desde su lanzamiento el pasado 20 de noviembre y se acompaña con una red de “zonas seguras” en comercios y universidades del departamento, donde las usuarias pueden buscar ayuda presencial. “Antioquia se encuentra en primer lugar en cuanto a feminicidios y maltrato contra la mujer”, afirma, una realidad que conoce de primera mano por su trabajo en la cárcel de mujeres de Pedregal. Por eso decidió crear una herramienta digital que respondiera a esas necesidades urgentes. Uno de los desafíos más complejos surgió al intentar articular la aplicación con la Policía, que ya cuenta con la línea 123, por lo que esta limitación la llevó a crear un sistema basado en una red de apoyo personal.

Consideró que a través de las llamadas de emergencia a las autoridades “te hacen demasiadas preguntas cuando estás en una situación de peligro y no es una reacción inmediata”. En su aplicación, las usuarias deben seleccionar tres contactos de confianza —familia, amigos o personas cercanas— que recibirán un mensaje de texto y un correo electrónico con la alerta y la geolocalización cuando se oprima el botón de emergencia. “Complementamos esto con un mensaje de comunícate al 123, llama a la línea de atención o de emergencia, porque no pretendemos ser ni el reemplazo del 123, ni somos una empresa de emergencia o de rescate”, aclara Arango. La responsabilidad de actuar recae en esa red de apoyo, y según explicó “nosotros ponemos a la mano esa herramienta digital para que manden esas alertas”.