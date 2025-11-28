Así funciona Alerta Rosa, la nueva app paisa que busca proteger a las mujeres en casos de violencia

A solo un botón, las mujeres que se encuentren en peligro ahora podrán alertar de inmediato a sus seres queridos. Esto es posible gracias a Alerta Rosa, una nueva aplicación creada en Antioquia que busca ofrecer una respuesta rápida y accesible frente a la violencia de género en el departamento y en todo el país.
La mujer detrás de esta iniciativa es Manuela Arango, quien desde hace casi 10 años lidera Alma Fundación, una organización paisa que trabaja en la protección de mujeres y niños. Desde su experiencia acompañando casos de violencias basadas en género, Arango decidió lanzar esta herramienta digital que busca cerrar la brecha entre una situación de riesgo y la posibilidad de pedir ayuda.
Y es que Antioquia es el departamento con más feminicidios del país, registrando 67 casos entre enero y mayo de 2025, y 125 el año pasado, según cifras de la Defensoría del Pueblo. También es el departamento con más casos de violencia intrafamiliar, con 971 reportes en el mismo periodo.