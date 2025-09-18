Él es Alexander Chalá, sargento retirado cercano al petrismo señalado en un video donde presuntamente recibe dinero en efectivo; niega que sea él

Alexander Chalá Sáenz es un sargento retirado del Ejército Nacional y excandidato al Senado por el Pacto Histórico en 2022, aunque volverá a buscar una curul para 2026.
Sobre él, recientemente empezó a circular en redes sociales un video encubierto grabado con cámara oculta en el que aparece un hombre, parecido a Chalá, dentro de una habitación de hotel recibiendo una bolsa con fajos de billetes y conversando con dos acompañantes sobre supuestos negocios (se menciona la idea de crear empresas de seguridad y compras de armamento).