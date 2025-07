¿Le gustan las películas de Alfred Hitchcock? El Cineclub de Eafit tendrá un ciclo dedicado al cineasta

Es considerado uno de los directores relevantes del siglo XX gracias a su aporte a la narrativa cinematográfica. El británico, nacido en 1899, fue quien inventó la cámara subjetiva, que es cuando pareciera que el espectador está mirando desde la perspectiva del personaje. Técnicas como estas le permitieron crear tensión y ansiedad en sus películas, las cuales se catalogan en géneros como el terror y el suspenso.

A pesar de que ya había participado en varias películas como asistente de dirección, su primera cinta terminada fue The pleasure garden, la cual se estrenó en 1925. Dos años después salió a la luz The Lodger: A Story of the London Fog, la cual fue su primer film comercial y el que muchos califican como el debut del “estilo hitchckoniano”.

Su vida artística inició en Reino Unido, pero luego del estreno de Los 39 escalones comenzaron a buscarlo estudios de Hollywood, a donde se trasladó posteriormente. Sus películas más reconocidas son La ventana indiscreta (1954), Vértigo (1958), Psicosis (1960) y Los Pájaros (1963).