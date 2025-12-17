“Los únicos que creímos fuimos nosotros”: Alfredo Arias y Javier Báez se destapan tras el título del Junior

Junior volvió a tocar la gloria coronándose campeón del torneo de finalización de la Liga BetPlay, en una final impecable; pero la celebración no terminó en la cancha. En la rueda de prensa, Alfredo Arias y Javier Báez aprovecharon el momento para enviar mensajes directos, cargados de gratitud, pero también de reproches. En Ibagué se cerró una serie que tuvo fútbol, carácter y polémica. Junior fue campeón, sí, pero lo que se dijo después del pitazo final también dio de qué hablar. Le contamos qué dijo Alfredo Arias tras lugar su primer campeonato en el país.

El Estadio Manuel Murillo Toro fue el escenario de una victoria contundente. Junior ganó el partido de vuelta por la mínima con gol de José Enamorado al minuto 17, y selló un global de 4-0 frente al Tolima, un marcador que para muchos fue vergonzoso en una final. Incluso jugando más de medio tiempo con diez hombres por la expulsión de Guillermo Paiva, el equipo barranquillero nunca perdió el control de la final ni permitió que el conjunto pijao encontrara el descuento en los 180 minutos.

Con el título en el bolsillo, Alfredo Arias habló desde la emoción y la memoria: “primero de agradecimiento a la gente que trabaja en el día a día y a los jugadores. Lo que siento es agradecimiento”. Para el técnico uruguayo, el título fue una recompensa a la confianza y a todos los jugadores que, según él, ha dirigido en Colombia y que siempre le permitieron tener trabajo. Sin embargo, el tono cambió cuando el entrenador puso el foco en el entorno. Arias defendió a la institución, y a la hinchada, pero dejó caro que el respaldo no siempre fue completo. “Junior es una gran institución, no nos falta nada, tiene una hinchada que si la ayudan a creer, ayuda a ganar partidos”, afirmo, en una reflexión que luego apuntó directamente a quienes influyeron en la opinión pública: “también necesita que aquellos que informan sean consecuentes con el equipo y no tiren mala información”, concluyó.

Más directo aún fue Javier Báez. El defensor tiburón, no ocultó su molestia por el poco acompañamiento mediático tras la conquista del título. “Salimos campeones y son 4 o 5 los periodistas cuando no ganábamos esto estaba lleno”. Su mensaje fue directo al afirmar que el título también se lo dedicaba a los “maleducados” e incrédulos, “hoy ganamos el título y es para ellos también”. Báez también habló desde lo personal, recordando una lesión que casi lo deja fuera de las finales, y destacando el trabajo del cuerpo médico. En medio de todo, dejó una frase que resumió su alivio y orgullo: “Es difícil ser extranjero en este país, porque solo somos tres, pero todos me ayudaron a salir campeón y estoy muy feliz”.