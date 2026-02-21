La otra cara de Alfredo Morelos: “Yo sé lo que es no tener nada”

En medio de la exigencia deportiva con Atlético Nacional y del impacto humano que dejaron las recientes emergencias invernales en Córdoba y Antioquia, el delantero Alfredo Morelos abrió su corazón en una conversación íntima con Línea de Gol de El Colombiano. El atacante habló de su niñez en la pobreza, la promesa que le hizo a su hermana fallecida, las críticas, la presión de ser figura pública y su compromiso con los damnificados.

Alfredo, no solo se habla de su fútbol sino de la ayuda humanitaria que lideró para los damnificados por el invierno. ¿Cómo vivió esos días?

“Muy feliz y agradecido con Dios por la oportunidad de ayudar. Fue un proyecto grande con el club, con el Ejército Nacional de Colombia y con mi fundación. Recogimos alimentos, agua, ropa, todo lo que pudiera servir. Ver a la gente recibir esa ayuda no tiene precio. No es fácil, porque uno ve el dolor de cerca, pero era necesario estar ahí”.

¿Qué fue lo más duro de presenciar?

“Ver a las familias que lo perdieron todo. Casas inundadas, animales encima de los techos, gente durmiendo en cambuches. Yo vengo de allá, sé lo que cuesta conseguir lo poquito para comer. Eso me partió el alma. Hubo noches en las que ni podía dormir pensando en ellos”.

¿Cómo fue físicamente esa jornada de ayuda?

“Nos levantábamos a las siete de la mañana y terminábamos casi a la una de la madrugada. Ir a veredas, repartir mercados, agua, artículos de aseo... todo lo hicimos de corazón. Fue agotador, pero también muy gratificante”.

Cuando ve a esas familias perderlo todo, ¿se ve reflejado en ellas?

“Mucho. Porque yo sé lo que es levantarse con lo poquito, buscar cómo comer ese día. A mí me tocó vivir eso. Por eso duele tanto. Uno sabe que empezar de cero es muy difícil”.

Sin embargo, dice que fue feliz...

“Sí, porque la felicidad no depende de tener mucho. Teníamos amor, unión, ganas de salir adelante. Eso es lo que te sostiene”.

Usted creció en medio de carencias. ¿Cómo recuerda esa niñez?

“Éramos una familia muy humilde. En muchos pueblos de Córdoba hay mucha vulnerabilidad. Mis papás luchaban todos los días para conseguir el desayuno, el almuerzo y algo para la cena. A veces era poco, pero éramos felices. Eso te forma el carácter y te enseña a valorar todo”.

¿Sintió que esa experiencia le preparó para lo que hoy está viviendo?

“Claro. Cuando uno ha pasado hambre o necesidades, entiende mejor el sufrimiento de los demás. Por eso siento que ayudar no es un favor, es una responsabilidad”.

Perdió a su hermana siendo muy joven y le hizo una promesa en su entierro. ¿Qué significó eso para usted?

“Fue uno de los momentos más duros de mi vida. Le prometí que iba a salir adelante por ella y por mi familia. Yo la siento siempre conmigo, incluso la tengo tatuada. Cumplir esa promesa es mi mayor orgullo”.