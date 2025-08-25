“No provoqué a nadie, así celebro siempre mis goles”: Alfredo Morelos se enfrentó con periodista tras empate con América en Cali

Tiene un carácter fuerte. Eso ha sido una gran virtud en su carrera, pero al tiempo un problema. Alfredo Morelos, “El Toro” de Cereté, embiste con fuerza a los rivales en partidos importantes y, por lo general, muestra su categoría anotando goles, metiendo el cuerpo a los rivales, luchando para que sus equipos obtengan buenos resultados.
Lo mostró en el partido de vuelta de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores contra Sao Paulo de Brasil. En el encuentro disputado en suelo brasileño se mostró fuerte, capaz de liderar un equipo que, por momentos, no mostró ni pies, ni cabeza como Atlético Nacional. Fue el mejor hombre de ese elenco.