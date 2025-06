¿Por qué ninguna organización cristiana reconoce a Alfredo Saade como pastor?

Ya en 2024, una carta de la Asociación de Ministerios del Evangelio (ADME), con personería jurídica del Ministerio del Interior, señalaba que Saade no tenía ningún reconocimiento como pastor en ningún municipio del país.

“La Asociación Internacional de Ministros del Evangelio en ningún momento reconoce al señor Saade como pastor, en atención a que revisando nuestros archivos de los últimos 15 años en ningún momento ha solicitado su registro o membresía de nuestra asociación. Por lo tanto, el referido señor en ningún momento puede abrogarse nuestra representación”, afirmó la ADME.

La organización también hizo énfasis en que no estaban de acuerdo con que Saade se identificara como vocero de los cristianos, y afirmaron que él no tenía ninguna influencia en su comunidad. Además, señalaron que no les parecía un interlocutor válido entre ellos y el Gobierno Nacional.

De hecho, César Llanos, presidente de la asociación, aseguró que conoció a Saade porque él se acercó a su comunidad para las elecciones de 2022, pidiendo apoyo de los cristianos.

“La respuesta fue enfáticamente que no, no solamente porque el Pacto Histórico no está acorde a nuestro pensamiento de fe, sino porque Alfredo Saade no es pastor, Alfredo Saade no tiene ningún reconocimiento como pastor aquí dentro de ninguna iglesia. No hay ninguna iglesia que lo reconozca como pastor. Cuando yo le pregunté a él que por qué decía que era pastor, me dijo que el pastor José Satirio Dos Santos de Cúcuta era el que le había dicho que tenía que hacer todo lo que estaba haciendo y el que le había dado el aval como pastor. En Valledupar, Alfredo Saade no es pastor, no tiene ninguna congregación, no hay un solo pastor que lo avale como pastor”, señaló Llanos en un audio enviado a La FM.