El activista Alfredo Saade será el próximo jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro

Alfredo Saade es abogado, especialista en Gerencia en Gobierno y Gestión Pública. Aunque se presenta a sí mismo como pastor cristiano, no tiene la vocería de ninguna iglesia en particular.

Fue precandidato presidencial del Pacto Histórico en 2022, perdiendo en una votación interna contra la candidatura de Petro, y recientemente había anunciado sus intenciones de volver a presentarse para los sufragios presidenciales de 2026.

“Me comprometo contigo a que si me eliges presidente en el 2026 llamaré inmediatamente a una constituyente. No me dejaré manosear por el congreso de la República. Levántate Colombia”, trinó el pasado 12 de junio.