¿Se queda o se va? La continuidad de Alfredo Morelos con Nacional peligra

Alfredo Morelos quiere quedarse en Atlético Nacional, pero su vínculo con el equipo verdolaga podría llegar a su fin en diciembre próximo.
En días recientes, tras la goleada del equipo paisa 4-1 contra América en el partido de ida de la semifinal de la Copa Betplay, el delantero que nació hace 29 años en Cereté, Córdoba, aseguró que las conversaciones sobre su continuidad se mantenían.
“Tenemos tiempo todavía, las ganas están. El querer quedarme acá, mi familia está feliz, yo estoy feliz. Lo más importante es que está la motivación”, señaló el delantero.