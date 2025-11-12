x

¿Se queda o se va? La continuidad de Alfredo Morelos con Nacional peligra

El delantero Alfredo Morelos aún no renueva contrato con el equipo verde, el cual no ejercería la opción de comprarlo al Santos de Brasil. El cordobés señaló que quiere quedarse en la institución verdolaga.

  Alfredo Morelos, uno de los mejores jugadores de Atlético Nacional en la actualidad. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Alfredo Morelos, uno de los mejores jugadores de Atlético Nacional en la actualidad. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 24 minutos
bookmark

Alfredo Morelos quiere quedarse en Atlético Nacional, pero su vínculo con el equipo verdolaga podría llegar a su fin en diciembre próximo.

En días recientes, tras la goleada del equipo paisa 4-1 contra América en el partido de ida de la semifinal de la Copa Betplay, el delantero que nació hace 29 años en Cereté, Córdoba, aseguró que las conversaciones sobre su continuidad se mantenían.

“Tenemos tiempo todavía, las ganas están. El querer quedarme acá, mi familia está feliz, yo estoy feliz. Lo más importante es que está la motivación”, señaló el delantero.

No obstante, el equipo antioqueño no ejercería la opción de comprarlo por la suma fijada en 5 millones de dólares por el Santos de Brasil, como lo aseguró el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X.

“El verdolaga ya comunicó que quiere renegociar un préstamo y el ‘peixe’ rechazó esa opción. Sin embargo, abrieron la posibilidad de comprar un porcentaje menor por menos dinero”, aseguró Sierra, al agregar que las pretensiones del nuevo acuerdo dependerán de la situación del conjunto brasileño, comprometido con el descenso en el Brasileirao. En este momento, tras 32 partidos jugados, Santos, en el que juega la estrella Neymar, evidencia su gran crisis al ubicarse en la casilla 17 del campeonato.

Con 29 goles en 83 partidos, Morelos se ha convertido en uno de los pilares en zona de ataque con Nacional, con el que se alista para jugar los cuadrangulares de la Liga Betplay y está a un pasó de jugar la final de la Copa. El duelo de vuelta de las semifinales de este último certamen será este domingo ante América, en Cali, a partir de las 5:00 de la tarde.

Siga leyendo: “Ella fue mi motivación para ser alguien en la vida”: el emotivo relato de Morelos que conmovió al hincha verdolaga

