Empresa paisa Bike House tiene acuerdo con Shimano: costos bajarían 32% y ensemblarían 80 ciclas al día

Bike House dio un paso decisivo en la industria del ciclismo al cerrar un acuerdo directo con el gigante japonés Shimano, mayor fabricante de componentes del mundo, que le permitirá ensamblar en Colombia las bicicletas de su marca Cliff, acceder a precios de Fabricante de Equipo Original (OEM por sus siglas en inglés) y reducir entre 30% y 32% los costos de materiales y ensamblaje. Esto, según la compañía, bajará cerca de un 10% los precios finales al mercado y activará una operación industrial que en su fase final podría ensamblar entre 80.000 y 90.000 bicicletas anuales.
El logro no es menor. Shimano provee piezas para más del 90% de las bicicletas fabricadas globalmente y solo ha otorgado acuerdos de este tipo en Latinoamérica a países como México, Argentina y Brasil. En el caso colombiano, Bike House tardó ocho años en demostrar que tenía capacidad, mercado y los componentes base para producir bajo sus estándares.
Carlos Ballesteros, gerente de la compañía, le contó a EL COLOMBIANO que la aprobación llegó hace cinco meses, cuando personal japonés visitó Colombia para revisar la estructura operativa, verificar la existencia de marcos, espigas, manubrios y demás partes, y certificar que la empresa estaba lista para ensamblar con piezas Shimano compradas directamente—y no a través del distribuidor local CHV, como ocurre con el resto del mercado.
