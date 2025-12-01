Empresa paisa Bike House tiene acuerdo con Shimano: costos bajarían 32% y ensemblarían 80 ciclas al día

Bike House dio un paso decisivo en la industria del ciclismo al cerrar un acuerdo directo con el gigante japonés Shimano, mayor fabricante de componentes del mundo, que le permitirá ensamblar en Colombia las bicicletas de su marca Cliff, acceder a precios de Fabricante de Equipo Original (OEM por sus siglas en inglés) y reducir entre 30% y 32% los costos de materiales y ensamblaje. Esto, según la compañía, bajará cerca de un 10% los precios finales al mercado y activará una operación industrial que en su fase final podría ensamblar entre 80.000 y 90.000 bicicletas anuales. El logro no es menor. Shimano provee piezas para más del 90% de las bicicletas fabricadas globalmente y solo ha otorgado acuerdos de este tipo en Latinoamérica a países como México, Argentina y Brasil. En el caso colombiano, Bike House tardó ocho años en demostrar que tenía capacidad, mercado y los componentes base para producir bajo sus estándares. Carlos Ballesteros, gerente de la compañía, le contó a EL COLOMBIANO que la aprobación llegó hace cinco meses, cuando personal japonés visitó Colombia para revisar la estructura operativa, verificar la existencia de marcos, espigas, manubrios y demás partes, y certificar que la empresa estaba lista para ensamblar con piezas Shimano compradas directamente—y no a través del distribuidor local CHV, como ocurre con el resto del mercado. Le puede interesar: ¿Está pasando la fiebre de las bicicletas? En 2023 su venta cayó 44%

Una operación que abre con una línea y una meta ambiciosa

La nueva línea de ensamblaje de Bike House arrancará en la zona franca de Rionegro. FOTO: CORTESÍA BIKE HOUSE

La planta de ensamblaje funcionará en la zona franca de Rionegro, donde Bike House tiene capacidad para instalar hasta cinco módulos de producción. Sin embargo, el arranque será con un solo módulo, capaz de ensamblar unas 80 bicicletas diarias. Trabajando de lunes a viernes, la capacidad inicial será de entre 1.600 y 1.700 bicicletas al mes, lo que significa 18.000 a 20.000 unidades al año. Ese volumen crecerá a medida que se activen más líneas. Cada línea genera alrededor de 20 empleos directos, más las personas encargadas de empaque y distribución, con un total aproximado de 25 personas por módulo. Cuando estén funcionando las cinco líneas, el proyecto completo llegará a unos 100 empleos directos, aunque eso sucederá solo en la fase final. “El sueño es poder ensamblar entre 80.000 a 90.000 bicicletas al año en Colombia. Arrancamos con una producción pequeña, de unas 20.000, pero vamos paso a paso”, afirmó Ballesteros. Para poner en marcha la operación, Bike House requiere un stock de seguridad de tres meses, equivalente a unas 6.000 bicicletas, cada una con un costo de aproximadamente 150 dólares en materiales (unos 566.000 pesos colombianos). Eso implica una inversión cercana a $900.000 dólares ($3.399.300.000) solo en materia prima, más $200.000 dólares adicionales para instalar la primera línea de ensamblaje. En total, el proyecto arranca con una inversión mínima de un millón de dólares. El impacto económico no solo se verá en la planta. Para producir 20.000 bicicletas el primer año, el engranaje mueve a toda la cadena nacional: cajas y empaques, cintas y stickers, catálogos y manuales, tarjetas de propiedad y servicios de transporte para distribuir toda la producción. “Este es un impacto global: desde la producción de cajas hasta la logística de distribución. No es solo ensamblar bicicletas”, enfatizó Ballesteros. Lea más: “Comprar bicicleta fue mi mejor inversión”: Mariana Gómez, otra animadora del Clásico EC

Exportaciones y logística más flexible