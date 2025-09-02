Con Alianza Público Privada, Alcaldía de Medellín busca que 10.500 familias tengan vivienda digna

En un esfuerzo por abordar el persistente déficit habitacional y facilitar el acceso a casas dignas, la Alcaldía de Medellín, a través de su Instituto Social de Vivienda y Hábitat (Isvimed), ha anunciado una nueva alianza público-privada que busca acompañar a más de 10.500 familias hacia el sueño de la vivienda propia.
La iniciativa, anunciada este 2 de septiembre, surge de un convenio entre el Isvimed y el Fondo de Empleados Presente, una entidad que agrupa a empleados de compañías destacadas como Grupo Éxito, Grupo Uribe y Sary, entre otras.