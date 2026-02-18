x

Alianza Valledupar se convierte en el quinto equipo que cambia de técnico en apenas 7 fechas de la liga BetPlay

El cuadro vallenato despidió a su director técnico, Hubert Bodhert, y ya le encontró reemplazo. Conozca aquí los detalles.

  Hubert Bodhert se convirtió en el quinto técnico despedido en la liga colombiana. Foto: Colprensa
    Hubert Bodhert se convirtió en el quinto técnico despedido en la liga colombiana. Foto: Colprensa
  Camilo Ayala será el nuevo técnico de Alianza Valledupar. Foto: Colprensa
    Camilo Ayala será el nuevo técnico de Alianza Valledupar. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

18 de febrero de 2026
bookmark

El fútbol colombiano demuestra nuevamente ser alérgico a los procesos en el banquillo, pues en apenas 7 jornadas de la Liga BetPlay 2026-I ya cinco equipos han despedido a sus directores técnicos. Alianza Valledupar fue el último en tomar esta decisión.

La víctima de esta “guillotina” fue en esta ocasión Hubert Bodhert, quien estaba al mando del cuadro del Cesar desde el año pasado. La decisión de apartar al entrenador cartagenero se precipitó luego del empate 1-1 frente al Cúcuta Deportivo en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

Lea también: El relevo ya llegó: nueve técnicos jóvenes desafían a los veteranos en la Liga BetPlay

El presidente del club, Carlos Orlando Ferreira, reveló ante Win Sports que la determinación ya se venía analizando previamente y el resultado ante el equipo “motilón” terminó de colmar la paciencia de la dirigencia.

“Ya habíamos hablado con él de que necesitábamos el resultado (victoria) y él lo entendía perfectamente. Yo esperé un tiempo, le dije que no iba a seguir; hablé con los jugadores, que se despidieron del profe”, explicó Ferreira sobre la decisión tomada con Bodhert.

La situación este semestre de Alianza es alarmante, pues el equipo ocupa la última posición del campeonato con solo tres puntos de 21 posibles, producto de tres empates y cuatro derrotas, sin haber logrado una sola victoria en siete encuentros.

El rápido reemplazo de Bodhert en Alianza Valledupar

Ante la crisis, la institución anunció rápidamente la contratación de Camilo Ayala como nuevo director técnico. El estratega de 39 años se retiró como jugador profesional en 2024 y tuvo su primera experiencia en los banquillos dirigiendo al Deportivo Pasto en 2025, donde estuvo al frente en 37 partidos.

El nuevo cuerpo técnico, que se integra de inmediato a los trabajos en Valledupar, estará conformado además por Edward Muñoz Izquierdo y el profesor Fernando González como asistentes.

Camilo Ayala será el nuevo técnico de Alianza Valledupar. Foto: Colprensa
Camilo Ayala será el nuevo técnico de Alianza Valledupar. Foto: Colprensa

La misión de Ayala será sacar al equipo del fondo de la tabla y mejorar el promedio en la tabla del descenso, donde actualmente marchan en la casilla 16. Su debut sería este 21 de febrero ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

Con la salida de Hubert Bodhert, ya son cinco los entrenadores que han perdido su puesto en tan solo siete fechas de la liga. Estos son Hernán Torres, de Millonarios; Nelson ‘Rolo’ Flórez, de Cúcuta Deportivo; Alexis Márquez, de Jaguares de Córdoba y Flabio Torres, de Boyacá Chicó.

Siga leyendo: Video | Así fue la atípica expulsión del técnico del DIM, Alejandro Restrepo, en Copa Libertadores, ¿el juez decidió bien?

