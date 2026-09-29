Dos extradiciones diarias: De la Espriella advierte que “Araña” es solo el principio

El gobierno de Abelardo de la Espriella firmó 105 extradiciones entre el 7 de agosto y el 29 de septiembre de 2026. Esto implica un promedio de dos autorizaciones oficiales por día, la mayoría de ellas con destino a las cortes de Estados Unidos. Entre los casos más conocidos están el de Geovany Andrés Rojas (“Araña”), el jefe de la organización criminal Comandos de Frontera, que se materializó el pasado 25 de septiembre. Este lunes, “Araña” se declaró “no culpable” durante la primera audiencia penal ante la Corte Federal del Distrito Sur de California. La diligencia se realizó en la ciudad de San Diego, ante el juez federal Steve B. Chu, quien le notificó oficialmente la acusación por dos cargos de narcoterrorismo y conspiración internacional para distribuir cocaína. Lea también: El narco “Araña” asistirá a su primera audiencia en Estados Unidos: ¿a cuántos años de cárcel se enfrenta? En la audiencia no se resolvieron asuntos de fondo, solo fue la notificación formal, y ahora lo que sigue será un proceso de negociación entre las partes, pues al parecer la defensa jurídica de “Araña” buscará un acuerdo de culpabilidad para recibir beneficios legales, a cambio de confesar su participación en los hechos. Su abogado es Eduardo X. Pereira, cofundador de la firma estadounidense Arias & Pereira, con sede principal en Florida. En el pasado también defendió en los estrados norteamericanos a Darwin Andrés Abad Sierra, alias “17”. Este último es un narcotraficante del Clan del Golfo extraditado en 2022, quien tenía nexos con el cartel de Sinaloa y una extensa red de testaferros y lavado de activos.

La lista de extraditables

La Presidencia también le dio el visto bueno a las solicitudes contra los hermanos Fredy y Carmen Evelio Castillo Carrillo, apodados “Pinocho” y “Care Muñeca”, respectivamente, cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El primero está huyendo, mientras que el segundo está en una cárcel, pendiente del trámite. No se pierda: “Araña” no aceptó los cargos de narcotráfico que le leyeron en la corte federal de Estados Unidos Otros pesos pesados en espera para viajar, tras el aval de la Casa de Nariño, son Willington Henao (“Mocho Olmedo”), cabecilla del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc; Gabriel Yepes Mejía (“HH”), de los Comuneros del Sur, una disidencia del ELN en Nariño; y Allende Perilla Sandoval, de la Coordinadora Guerrilla del Pacífico, disidencia de la Segunda Marquetalia. Estos dos últimos son prófugos. La lista sigue con Armando Suárez Calvo y Fernando Vergara Palacios (“Pechibola”), supuestos narcos asociados al Clan del Golfo; y Didier Ignacio García (“Guillermino”), un presunto traficante de drogas en contenedores de frutas, que usaba la ruta desde las islas de San Andrés. Entre los extranjeros a los que el jefe de Estado colombiano les ha firmado la petición de extradición, el de mayor perfil es el venezolano Larry Álvarez Núñez (“Larry Changa”), uno de los líderes de la organización de crimen transnacional Tren de Aragua. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Corte Suprema avaló extradición de “Araña”, jefe de los Comandos de Frontera: ¿el presidente Petro lo enviará a Estados Unidos? “Changa” es requerido por Chile, país en donde está vinculado a expedientes por los delitos de homicidio, extorsión y tráfico de drogas. Su caso es particular, porque en julio de 2026 el entonces presidente Gustavo Petro había autorizado el procedimiento, pero el pasado 23 de septiembre De la Espriella firmó una resolución complementaria, confirmando la extradición del venezolano, luego de que su defensa hubiera instaurado un recurso judicial para evitarla.

Junto a él están el presunto narcotraficante peruano Diego Alberto Londoño; el supuesto pedófilo colombo-dominicano Jorge Mojica Ortiz; y el panameño Roderick Morales Delgado, investigado por una tentativa de homicidio. La oleada de avales para extradición también cobija a un oficial retirado de la Armada, solicitado por Estados Unidos en el marco de una investigación por narcotráfico. No se pierda: El capo ecuatoriano “Fito” trasladó su red de testaferros a Colombia: van 4 familiares ubicados Se trata del teniente de navío Julián Mosquera Dussán, a quien las autoridades locales y extranjeras señalan de integrar una red narcotraficante conocida como “la Punta”. Está preso desde agosto de 2025, esperando su viaje hacia una corte federal de Florida. Tras la extradición de “Araña”, De la Espriella declaró que “Colombia no volverá a ser refugio de narcotraficantes requeridos por la justicia internacional. Quienes pretendan utilizar nuestro territorio para producir o comercializar cocaína deberán responder ante la justicia y enfrentar todo el peso legítimo del Estado”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas