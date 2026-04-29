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Fiscalía fijó fecha para imputar a alias Calarcá por crímenes de guerra: ¿cuándo será?

La Fiscalía conformó un grupo interinstitucional para unificar procesos y evidencias en un solo frente y estructurar una imputación sólida por los delitos que se le atribuyen.

  • Alias Calarcá será imputado anunció la fiscal, Luz Adriana Camargo. Foto: Colprensa y cortesía
    Alias Calarcá será imputado anunció la fiscal, Luz Adriana Camargo. Foto: Colprensa y cortesía
  • Fiscalía fijó fecha para imputar a alias Calarcá por crímenes de guerra: ¿cuándo será?
El Colombiano
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hace 49 minutos
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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que la audiencia de imputación contra el jefe disidente de las Farc, Alexander Díaz, alias Calarcá, fue programada para el próximo 5 de marzo. Aunque el proceso ya era conocido, la novedad es la definición del calendario judicial, que marca el inicio formal de la judicialización.

Según explicó la fiscal, los cargos incluirían desaparición forzada, homicidio de persona protegida y concierto para delinquir con fines de desaparición y homicidio. No se descarta que también se impute desplazamiento forzado, decisión que será tomada por la Fiscalía en el curso de la audiencia.

Camargo indicó que la solicitud se sustenta en elementos probatorios recopilados en distintas investigaciones, así como en información extraída de dispositivos electrónicos incautados en 2024. Estos fueron obtenidos cuando alias Calarcá y otros siete disidentes fueron retenidos en Antioquia, mientras se movilizaban en una caravana de camionetas de la UNP en el sector de Anorí.

Fiscalía fijó fecha para imputar a alias Calarcá por crímenes de guerra: ¿cuándo será?

En cuanto a los delitos, Camargo advirtió que se trata de conductas de extrema gravedad que podrían constituir crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

Entre ellos, mencionó la presunta orden que habría dado alias Calarcá para asesinar a una lideresa social en el Cauca; la instalación de minas antipersona contra una caravana militar en Antioquia, hecho que dejó siete soldados muertos.

“La continuidad de actividades terroristas en el Meta, incluyendo la colocación de artefactos explosivos en establecimientos comerciales tras su designación como vocero. La evidencia que hemos encontrado no es poca”, subrayó la fiscal, al indicar que estos hechos demuestran la persistencia de acciones violentas en territorios que hacen parte de los procesos de paz.

Lea también: “Me parece delirante”: fiscal general rechaza teoría de Petro sobre “pactos” para evitar extradición de “Papá Pitufo”

Camargo aclaró que otras líneas de investigación, como una posible infiltración en la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ejército, se están tramitando de manera independiente por unidades especializadas de la Fiscalía, debido a su complejidad y al fuero de los implicados.

Hoy, rebautizado como Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), el de “Calarcá” (con 22 años de formación criminal en Farc) no solo es el grupo más poderoso de la mesa de negociación, sino una maquinaria compuesta por 16 estructuras consolidadas en tres bloques: Jorge Suárez, Magdalena Medio y Comandante Raúl Reyes.

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