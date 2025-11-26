A alias Catín, uno de los presuntos responsables de la masacre en Yondó, lo buscan desde hace casi un año

No es la primera vez que el alias de Catín está relacionado con un hecho trágico en Yondó. Este hombre, quien según las autoridades sería uno de los presuntos autores intelectuales de la más reciente masacre en ese municipio, tiene un basto antecedente criminal, por lo que es buscado hace meses. En febrero de este año, durante un consejo de seguridad que se realizó en Barrancabermeja, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón anunció una recompensa de hasta $100 millones para dar con el paradero de “Catín”, por, presuntamente, perpetrar múltiples muertes violentas en el Magdalena Medio. Lea más: Comunidad denuncia que el Clan del Golfo impuso supuestas normas para intimidar en corregimiento de Valdivia, Norte de Antioquia En ese momento, en conjunto con los gobernadores de Bolívar y Santander, también se activó la mesa de garantías para los Derechos Humanos en esta subregión de Antioquia.

La situación actual no dista mucho de lo ocurrido en aquel entonces, pues con la reciente masacre de tres personas en el municipio de Yondó se encienden las alarmas, y más porque, según las autoridades, alias Catín estaría vinculado a este lamentable hecho. Ahora, la Secretaría de Seguridad de Antioquia anunció una recompensa de hasta $500 millones por información que permita dar con la captura de él y otro presunto integrante del Clan del Golfo, alias Yonny, quien también habría participado en el asesinato de Luis Ángel Marín Jiménez, David Rodríguez Bastos y Neftalí Guerrero. Entérese: En medio de bombazos y fuego cruzado están dos escuelas rurales de Yondó Esa se suma a la otra recompensa que confirmó la Alcaldía de Yondó, que es de $40 millones. Un total de $540 millones para dar con la ubicación de ambos criminales. Por su parte, la Policía y la Fiscalía adelantan labores de inteligencia, recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad para esclarecer los móviles del hecho.