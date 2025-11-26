A alias Catín, uno de los presuntos responsables de la masacre en Yondó, lo buscan desde hace casi un año

No es la primera vez que el alias de Catín está relacionado con un hecho trágico en Yondó. Este hombre, quien según las autoridades sería uno de los presuntos autores intelectuales de la más reciente masacre en ese municipio, tiene un basto antecedente criminal, por lo que es buscado hace meses.
En febrero de este año, durante un consejo de seguridad que se realizó en Barrancabermeja, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón anunció una recompensa de hasta $100 millones para dar con el paradero de “Catín”, por, presuntamente, perpetrar múltiples muertes violentas en el Magdalena Medio.
En ese momento, en conjunto con los gobernadores de Bolívar y Santander, también se activó la mesa de garantías para los Derechos Humanos en esta subregión de Antioquia.