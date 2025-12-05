A otro heredero del “Mono Rolex” lo asesinaron en una playa de Cartagena

Cero y van tres cabecillas de la banda Los Rolex asesinados en cuatro meses. El más reciente fue Andrés Felipe Bedoya Betancur, de 31 años, a quien conocían dentro de esta estructura como El Barroso. Su muerte se registró mientras estaba disfrutando de las playas del corregimiento La Boquilla, de Cartagena, y un sicario le disparó en múltiples oportunidades, ocasionándole la muerte. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, donde Bedoya Betancur estaba radicado luego de escapar de las autoridades de Medellín el pasado 19 de noviembre, cuando las autoridades dieron un golpe contra esta estructura en la comuna 3 (Manrique). En este procedimiento allanaron su vivienda, pero él alcanzó a escapar.

Sin embargo, no habría ido a Cartagena solo a ocultarse. Debido a que allí ya había montado una estructura delictiva, alias El Barroso estaría realizando hurtos a los turistas en las playas y sitios turísticos de esta ciudad del norte del país, principalmente a aquellos visitantes que lucían elementos lujosos como relojes, joyas y equipos tecnológicos. Entérese: Asesinaron a histórico integrante de la banda Los Rolex en el barrio Manrique Central, Medellín De hecho, el fallecido tenía 11 antecedentes judiciales, de las cuales seis tienen que ver con hurto calificado (2015, 2019, 2021 y 2025), dos por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos (2019), uno por concierto para delinquir (2025), uno por fuga de presos (2023) y uno por lesiones personales (2018). Las autoridades indicaron que Bedoya Betancur asumió el liderazgo de esta estructura luego de los asesinatos de Juan Pablo Estrada Builes, alias Mono Rolex, el pasado 10 de agosto en Manrique Central, y de Alexis Quintero Restrepo, alias El Cabezón, el 19 de octubre en Aranjuez. Al parecer, habría una ofensiva para desarticular este grupo criminal desde el bajo mundo. Le puede interesar: Capturan al último de “los Rolex”, banda dedicada al hurto de joyas y relojes en Medellín Fuentes judiciales aseguraron que habría una orden de los cabecillas de la banda La Terraza de acabar a este grupo dedicado al hurto, teniendo en cuenta que uno de sus objetivos sería abandonar este negocio criminal que afecta la seguridad en la ciudad. En cuanto al caso particular de El Barroso, habría una molestia por el reclutamiento masivo de menores del nororiente de Medellín para cometer hurtos.