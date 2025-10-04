Alias el Veneco irá a juicio por su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Carlos Eduardo Mora González, alias el Veneco o ‘Venezolano’, uno de los implicados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, irá a juicio. Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación tras radicar el escrito de acusación en su contra por los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El ente acusador señaló que Mora González “estaría vinculado a la planeación logística del ataque” contra el político de 39 años ocurrido el pasado sábado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá.

“Se le atribuye haber conducido y puesto a disposición un vehículo utilizado previamente para reconocer el lugar en el que se perpetró el crimen, trasladar a otros involucrados en el atentado y entregar el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima”, explicó la Fiscalía en un comunicado. Y es que, de acuerdo con el ente acusador, Mora González habría sido contactado por Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, quién sería el cerebro del ataque, con el objetivo de hacer inteligencia en el barrio Modelia el día del crimen. Lea aquí: María Claudia Tarazona explicó por qué vetó al presidente Petro de las honras fúnebres de Miguel Uribe: “Gente deshonrosa” El ‘Veneco’, así mismo, fue quien transportó en un vehículo Chevrolet Spark a alias el Costeño y Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, hasta el barrio en la tarde de ese 7 de junio. Los dos están capturados por el magnicidio. En ese carro también se le habría entregado la pistola glock nueve milímetros al joven de 15 años que le disparó a Uribe Turbay y que ya fue condenado a siete años de privación de la libertad.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe.

Por este rol en el ataque, a alias el Veneco “le habrían ofrecido una contribución de cinco millones de pesos”. La audiencia de formulación de acusación, indica la Fiscalía, se realizará en la fecha que fije el juez penal de conocimiento al que le corresponda, por reparto, el caso. Siga leyendo: “Plata o plomo”: inédito contenido del grupo de WhatsApp donde se planeó el magnicidio de Miguel Uribe Mora González, fue condenado esta semana en otro proceso relacionado con por porte de armas en hechos ocurridos en 2024. De acuerdo con el expediente, fue interceptado por las autoridades cuando se movilizaba por una carretera de Florencia, Caqueta, en un carro vinculado a un caso de estafa, en el que llevaba 11 cartuchos calibre 156. El ‘Veneco’ fue capturado por la Policía en ese momento y le imputaron los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no aceptó los cargos. Como se presentó a lo largo de todo el proceso, no se le dictó medida de aseguramiento preventiva. El monto de la condena por este caso le será leída el próximo 27 de octubre. Además: Viuda de Miguel Uribe habló sobre la sentencia de 7 años impuesta al menor que le disparó al senador



Preguntas sobre la nota: