El capo ecuatoriano “Fito” trasladó su red de testaferros a Colombia: van 4 familiares ubicados

Cuatro miembros del núcleo familiar de José Adolfo Macías Villamar (“Fito”), el criminal más peligroso de los últimos tiempos en Ecuador, han sido detectados en Colombia desde 2024, lo que refleja un traslado a nuestro país de las redes de testaferrato y lavado de activos del capo.
En caso más reciente ocurrió este domingo 27 de septiembre, en una vivienda del municipio de Sabana de Torres, Santander, donde fueron capturadas Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija del mafioso ecuatoriano, jefe de la organización “los Choneros”.