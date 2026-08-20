Capturan en Rionegro a alias Nando, señalado hombre de confianza de ‘Castor’ y coordinador de narcotráfico de ‘Los Costeños’

Alias Nando fue capturado en Rionegro, Antioquia, como resultado de una operación en la que participaron la Policía Nacional, la Fiscalía y autoridades del Reino Unido. La información fue divulgada por el presidente Abelardo De La Espriella el 19 de agosto a través de su cuenta en X.
De acuerdo con lo informado por el mandatario, Nando sería hombre de confianza de alias Castor y tendría a su cargo el componente de narcotráfico de ‘Los Costeños’.
Según la información oficial, alias Nando se encargaba de coordinar el acopio, transporte y despacho de cargamentos de cocaína desde Colombia, mediante rutas con destino a Centroamérica y Europa.