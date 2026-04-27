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Hombre se quitó un brazalete electrónico para asesinar a su expareja en un cafetal de Antioquia

Un juez condenó a más de 40 años de cárcel al responsable de un triple homicidio que conmocionó al Suroeste de Antioquia hace más de dos años.

  • El triple homicidio ocurrió en la vereda Santa Ana, en Abejorral. FOTO: Edwin Bustamante Restrepo
    El triple homicidio ocurrió en la vereda Santa Ana, en Abejorral. FOTO: Edwin Bustamante Restrepo
El Colombiano
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hace 60 minutos
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Un hombre de 44 años fue condenado a 42 años de cárcel luego de que un juez lo encontrara culpable de un triple homicidio que conmocionó a los habitantes del Suroeste antioqueño a finales de 2023.

Los hechos se remontan al 11 de octubre de ese año, día en el que los cuerpos sin vida de dos hombres y una mujer fueron encontrados en la vía entre Abejorral y Santa Bárbara.

De acuerdo con las primeras versiones que se conocieron en aquel entonces, el crimen se perpetró hacia las 8:00 de la noche, en un cultivo de café ubicado en la vereda Santa Ana.

En contexto: Masacre en Abejorral: asesinaron a dos hombres y una mujer frente a un niño en la vía a Santa Bárbara

Algunos testigos señalaron que tanto la mujer como los dos hombres se desplazaban hacia una terminal de esa vereda para tomar un bus hacia el casco urbano de Abejorral, pero en el camino fueron abordados por un atacante.

La primera en ser herida fue la mujer, quien fue atacada con un arma blanca y luego con un arma de fuego. Posteriormente, fueron asesinados los dos hombres.

Luego se conoció que la identidad de los fallecidos eran Cristian Rufino Zuluaga Soto, Leidy Johana Cardona Hurtado y Abelardo Antonio Cortés Ríos.

Según alertaron las autoridades, en la escena del crimen también se encontraba un niño de dos años, hijo de Zuluaga Soto y Cardona Hurtado.

“Lo que podemos decir con claridad es que el menor de edad, hijo de la pareja, está ya con familiares; está bien, está sano y salvo, y obviamente estamos acompañando desde el personal de la Comisaría de Familia todo el proceso con el menor”, dijo en aquel entonces el alcalde de Abejorral, Julián Muñoz, quien anticipó que las primeras hipótesis que se barajaban apuntaban a un problema de linderos.

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No obstante, las autoridades desplegaron una investigación y en junio de 2024 el caso dio un giro, luego de que un hombre que fue expareja de la mujer asesinada y que cargaba con antecedentes judiciales apareciera como el principal sospechoso.

Según sostuvo el ente acusador, el hombre, identificado como Janner Iván Morales Poveda, evadió antes del crimen una medida de aseguramiento que cumplía en su casa para ir a buscar a su expareja.

La Fiscalía estableció que el implicado se quitó un brazalete electrónico de vigilancia y se desplazó hasta el municipio de Abejorral, en donde dio con su expareja en la vereda Santa Ana.

“En lugar interceptó a su excompañera sentimental, quien caminaba con su nueva pareja y otra persona. Inicialmente, atacó con un cuchillo y con un arma de fuego a la mujer. Luego, arremetió contra los dos hombres, los golpeó y agredió hasta causarles la muerte”, sostuvo la Fiscalía, señalando que Morales, quien sería conocido como alias Satanás según el ente, ya cargaba otra condena de 58 años por varios homicidios y desplazamientos forzados en el departamento de Huila.

Con el material recaudado en su investigación, la Fiscalía llevó al hombre ante un juez y lo acusó de los delitos de feminicidio, homicidio y tráfico, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En medio de ese proceso, un juez penal encontró culpable a Morales y lo condenó a 42 años de cárcel.

De igual forma, fue condenado a otros dos años de prisión por fugarse.

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