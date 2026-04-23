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SIC evalúa compra por parte de Alicorp para quedarse con Flora Food, fabricante de margarina Rama

La compañía peruana presentó ante la SIC una operación que contempla la compra de las operaciones de Flora Foods en varios países, incluyendo Colombia.

  • Alicorp continúa su estrategia de crecimiento en América Latina con nuevas adquisiciones. FOTO: CORTESÍA
    Alicorp continúa su estrategia de crecimiento en América Latina con nuevas adquisiciones. FOTO: CORTESÍA
Colprensa
hace 5 horas
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó la recepción de una solicitud de integración empresarial que contempla la adquisición del portafolio de marcas de Flora Foods Colombia, entre ellas la reconocida margarina Rama, por parte de Alicorp, compañía con sede en Perú y parte del Grupo Romero.

Según el documento radicado ante la autoridad, la operación contempla la compra del 100% de las participaciones de las sociedades operativas del Grupo Flora en Sudamérica (excepto Brasil), Centroamérica (excepto México) y el Caribe, lo que daría lugar a una nueva estructura empresarial integrada.

Alicorp, fundada en 1950, es uno de los principales jugadores de consumo masivo en América Latina. De hecho, a comienzos de 2026 también protagonizó otra movida relevante al firmar un acuerdo con Unilever para adquirir su negocio de aseo doméstico en la región, incluyendo marcas como FAB, Vel Rosita, Lavo Matic, Aromatel y Coco.

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Sin impactos en competencia, según las partes

Frente a los posibles efectos en el mercado, los apoderados de Alicorp aseguraron que la operación no generaría riesgos para la libre competencia en Colombia.

Argumentan que no existen traslapes horizontales relevantes, es decir, que las compañías no compiten directamente en los mismos mercados.

En ese sentido, explicaron que se trata de una relación de tipo vertical, al operar en distintos niveles de la cadena productiva, lo que no implicaría aumentos en la concentración del mercado ni la eliminación de competidores.

Asimismo, señalaron que tampoco se prevén riesgos de bloqueo de insumos, ya que el eventual ente integrado no tendría la capacidad de restringir el acceso de otros actores a materias primas o canales clave.

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Las líneas de negocio en juego

La posible integración tendría impacto en varias líneas del negocio de alimentos, entre ellas la producción y comercialización de aceites vegetales refinados para uso industrial, grasas blancas para procesos productivos y margarinas y esparcibles de mesa.

En este último segmento destaca la marca Rama, ampliamente distribuida en supermercados, tiendas y minimercados del país, y que sería uno de los activos más visibles dentro de la operación.

Por ahora, la información detallada sobre la participación de mercado de las empresas involucradas no ha sido divulgada públicamente, ya que hace parte de los anexos reservados que analiza la SIC dentro del proceso de evaluación.

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