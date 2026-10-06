Por primera vez llega a Medellín un Foro Gastronómico con Álvaro Clavijo, Jaime Rodríguez y reconocidos chefs

Medellín, un destino gastronómico que sigue creciendo, recibirá a varios chefs de renombre y ponentes con hasta tres estrellas Michelin en un foro gastronómico que nunca antes había llegado a la ciudad.
El 14 y el 15 de octubre, la Universidad Católica Luis Amigó será sede del foro de Alimentarte, un evento gratuito y abierto al público. Su tema de este año es la evolución de la gastronomía: el territorio, la creatividad y el propósito.
Alimentarte nació hace más de dos décadas como un festival gastronómico de la Fundación Corazón Verde, una entidad privada que trabaja por las familias de los policías de Colombia, sus viudas, sus huérfanos y los policías en discapacidad o necesidad. Todo empezó con un evento familiar y tranquilo, que se hace una vez al año en Bogotá. Con el tiempo, cuenta su directora, Paula Villada, la fundación empezó a ver la gastronomía como un “motor de transformación social”, y de ahí, de la mano de los grandes chefs que traían, nacieron el foro y el Restaurant Tour. Hoy el foro llega a su 13.ª edición, en alianza con el Basque Culinary Center, la universidad de gastronomía de San Sebastián, en España, a la que Villada llama “un aliado increíble”.