“Vamos a condonar la tasa de interés a los damnificados por el terremoto”, anunciaron los bancos

“Esta conversación nos toma pensando qué puede hacer la banca para ayudar a consolidar esa patria milagro”, dijo Malagón ante los periodistas, antes de precisar que la prioridad inmediata son los damnificados del sismo.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, anunció en la 60.ª edición de la Convención Bancaria que, para los damnificados del terremoto que golpeó al país, los bancos van a asumir, de su propio bolsillo, el costo de aliviar a sus clientes afectados.

Sobre la operación de las entidades en las zonas afectadas, Malagón dijo que ya está restablecido el 75% de la infraestructura bancaria dañada por el sismo, entre oficinas y cajeros automáticos, y que todos los canales digitales siguen funcionando. Su recomendación para quienes tienen dudas es acercarse a su banco.

El tercer punto busca proteger la vida crediticia de los afectados. Nadie que entre en este programa de alivios va a ver deteriorado su reporte en centrales de riesgo como Datacrédito o TransUnion por dejar de pagar a tiempo durante la emergencia. Tampoco habrá cobros jurídicos ni prejurídicos contra esos clientes.

El segundo punto es, quizás, el más significativo, ya que durante ese año de gracia, los bancos no van a cobrar después los intereses que dejaron de cobrar. “Durante los periodos de gracia vamos a condonar la tasa de interés”, afirmó Malagón. Esos recursos, aclaró, siguen pagándose a los ahorradores con normalidad; la diferencia la asumen las entidades financieras.

“Lo último que necesita una persona cuando está en la mitad de una tragedia es que le llegue la cuenta del cobro mensual de sus obligaciones financieras”, explicó el presidente del gremio bancario. La evaluación se hace caso por caso y banco por banco, según el tipo de producto —tarjeta de crédito, crédito hipotecario, leasing o crédito comercial— y el nivel de afectación de cada cliente.

Malagón detalló un paquete de ayudas que, según dijo, no tiene antecedentes en emergencias anteriores en Colombia. El primer punto son los periodos de gracia, que pueden extenderse hasta por un año según el nivel de afectación de cada cliente.

Asobancaria también anunció un plan de vivienda para la reconstrucción con tasas que, según Malagón, no tienen precedente en su experiencia en el sector financiero ni en su paso como ministro de Vivienda.

“Yo no había visto tasas reales de vivienda del 1,5% de menos del 2%”, aseguró. Para dimensionar lo que significa esa cifra, el presidente del gremio hizo un ejercicio de comparación: mientras la inflación del país está en 6,5%, los bancos captan recursos de los ahorradores al 14% en CDT y el Gobierno se endeuda entre el 11,5% y el 12%. Prestar al 8%, dijo, supera la lógica de mercado.

Malagón recurrió a una imagen cotidiana para explicarlo. Contó que si un tendero de Cartagena compra en el mercado de Bazurto una libra de queso costeño a 13.500 pesos, lo lógico es que la venda después a 15.000 o 16.000 pesos en su barrio, no a 8.000. “¿Qué tendero compraría a 13.500 para luego venderla en su barrio después de transportarla, a 8.000?”, preguntó.

Esa pérdida, insistió, no es un accidente ni una condición de mercado. “No es un programa de gobierno, tampoco se ve en condiciones de mercado. Es el banco transfiriéndole la diferencia a nuestros clientes”, afirmó. Y remató: “No es una pérdida de pobrecito los bancos. Es una transferencia que de manera deliberada hace el sector financiero por los colombianos”.

¿Hasta cuándo van a durar los alivios? Malagón respondió que los bancos tienen que ser solidarios, pero también responsables con el ahorro que administran. “Los bancos administran nada más y nada menos que el ahorro del público. Uno no puede pensar que el ahorro del público va a convertirse o puede sustituir los programas del gobierno”, dijo.

Por eso, explicó, no existe un programa de alivios indefinido. La respuesta del sector se define caso por caso y emergencia por emergencia, según la evolución de cada situación, no sobre hipótesis futuras.

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Otra pregunta de la rueda de prensa fue sobre si estos beneficios —en particular la tasa de vivienda al 8%— podrían extenderse más allá de los damnificados, en momentos en que el sector de la construcción registra cifras negativas.

Malagón separó la voluntad de los bancos de las condiciones del mercado. “No hay nada que quieran más los bancos que bajar la tasa de interés. Los bancos quieren prestar”, dijo. Pero esa decisión, insistió, no depende de un comité de riesgos de una entidad financiera, sino del entorno macroeconómico general.

Ese entorno, por ahora, no ayuda: la inflación todavía no cede y la tasa de referencia del Banco de la República se mantiene en 12,5%, mientras el Gobierno se sigue endeudando entre el 11,5% y el 12%, una referencia clave también para los créditos de largo plazo. “Es difícil pensar que se pueda hacer una baja muy rápida de las tasas de interés”, reconoció.

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