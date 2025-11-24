Allanamiento en empresa minera de Segovia, Antioquia, terminó en asonada

Frontera Gold S.A.S. denunció que la fuerza pública ingresó a sus instalaciones y presuntamente los atacó. Los hechos, según la empresa, ocurrieron en la zona de superficie de la mina y en el socavón, donde los uniformados utilizaron gases lacrimógenos que habrían afectado gravemente a sus colaboradores y a la comunidad minera que se encuentra en el sector.

De acuerdo con un comunicado, la empresa hizo un llamado urgente a sus trabajadores, a habitantes de Segovia y a mineros de las veredas cercanas para que se acercaran al lugar y brindaran acompañamiento con el propósito de proteger la integridad de las personas afectadas.

En el momento de los hechos, la compañía solicitó apoyo inmediato de la comunidad, con elementos como leche y vinagre, comúnmente usados para mitigar los efectos de los gases lacrimógenos.