x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Allanamiento en empresa minera de Segovia, Antioquia, terminó en asonada

Las autoridades señalaron que debido a inconvenientes de orden público con unas 120 personas del sector se debió suspender el procedimiento. Conozca los detalles.

  • El personal de UNDMO procedió en el lugar, sin embargo, las autoridades afirmaron que varias personas evitaron la ejecución de la orden de registro. FOTO: Cortesía empresa Frontera Gold S.A.S
    El personal de UNDMO procedió en el lugar, sin embargo, las autoridades afirmaron que varias personas evitaron la ejecución de la orden de registro. FOTO: Cortesía empresa Frontera Gold S.A.S
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 45 minutos
bookmark

Frontera Gold S.A.S. denunció que la fuerza pública ingresó a sus instalaciones y presuntamente los atacó. Los hechos, según la empresa, ocurrieron en la zona de superficie de la mina y en el socavón, donde los uniformados utilizaron gases lacrimógenos que habrían afectado gravemente a sus colaboradores y a la comunidad minera que se encuentra en el sector.

De acuerdo con un comunicado, la empresa hizo un llamado urgente a sus trabajadores, a habitantes de Segovia y a mineros de las veredas cercanas para que se acercaran al lugar y brindaran acompañamiento con el propósito de proteger la integridad de las personas afectadas.

En el momento de los hechos, la compañía solicitó apoyo inmediato de la comunidad, con elementos como leche y vinagre, comúnmente usados para mitigar los efectos de los gases lacrimógenos.

¿Qué dice la institucionalidad?

Las autoridades tenían proyectado una diligencia de registro y allanamiento, y según reportes, debido a inconvenientes de orden público con unas 120 personas del sector, que al parecer, incineraron llantas, lanzaron objetos e incluso dispararon, se imposibilitó el procedimiento, obligando a que los uniformados retrocedieran.

Hasta el momento, se desconoce si se reactivaran los operativos en la zona en las próximas horas.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida