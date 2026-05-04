Golpe a red de trata de personas en Medellín dejó un capturado y 154 celulares incautados

En una gran redada desarrollada en varios puntos de Medellín, las autoridades golpearon a una banda ilegal dedicada a la trata de personas y el narcotráfico.
El resultado se produjo en medio de un operativo realizado de forma conjunta entre la Policía, el Ejército, el CTI de la Fiscalía y apoyado por la Secretaría de Seguridad de Medellín.
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Según informó esta última dependencia, en total se realizaron diez allanamientos simultáneos en barrios como Laureles, El Poblado y Belén, planeados en medio de una investigación en contra del crimen organizado.