Golpe a red de trata de personas en Medellín dejó un capturado y 154 celulares incautados

En una gran redada desarrollada en varios puntos de Medellín, las autoridades golpearon a una banda ilegal dedicada a la trata de personas y el narcotráfico. El resultado se produjo en medio de un operativo realizado de forma conjunta entre la Policía, el Ejército, el CTI de la Fiscalía y apoyado por la Secretaría de Seguridad de Medellín. Le puede interesar: Megaoperativo en el Centro de Medellín: revisaron a más de 1.200 personas e incautaron 95 armas blancas Según informó esta última dependencia, en total se realizaron diez allanamientos simultáneos en barrios como Laureles, El Poblado y Belén, planeados en medio de una investigación en contra del crimen organizado.

Uno de los principales resultados consistió en la captura de un hombre con una orden judicial, por el delito de tráfico, porte y fabricación de armas de fuego. Además de esa detención, el operativo resultó en la incautación de dos armas de fuego, dos armas traumáticas, 79,2 gramos de marihuana, 2,8 gramos de anfetaminas y 0,8 gramos de cocaína. Lea también: Así fue la persecución de dos mujeres señaladas de escopolaminar turistas en el Parque Lleras de Medellín En la acción también quedaron en poder de las autoridades cientos de dispositivos electrónicos y documentos, que contendrían información clave para esclarecer el funcionamiento de esa estructura ilegal.