Allanaron viviendas que serían usadas para trata de personas

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Temas recomendados
Los datos los entregó Spotify tras el estreno de la película “Michael”: las reproducciones del Rey del Pop crecieron un 70% en el país, mientras que las inclusiones en playlists de usuarios se dispararon un 88%.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que el borrador de decreto sobre exportación de ganado busca frenar el alza del precio del macho en pie, que ha subido 18%.
Tras confirmarse un caso positivo y detectarse otros cinco cuadros sospechosos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) intensificó las pruebas de laboratorio para contener un posible brote de este virus letal.