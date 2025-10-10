x

Gaza: inicia el alto el fuego entre Israel y Hamás tras años de conflicto

El alto el fuego en Gaza entró en vigor este viernes, tras un acuerdo entre Israel y Hamás que permitirá la liberación de los rehenes en las próximas 72 horas. Miles de gazatíes comenzaron a regresar al norte del enclave mientras las tropas israelíes iniciaban su repliegue. Así va la situación.

  • El ejército israelí confirmó el alto el fuego en Gaza y comenzó a replegar sus tropas. FOTO: AFP.
    El ejército israelí confirmó el alto el fuego en Gaza y comenzó a replegar sus tropas. FOTO: AFP.
Agencia AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 1 hora
bookmark

El ejército israelí anunció este viernes que el alto el fuego en Gaza entró en vigor a las 09H00 GMT tras el acuerdo con el movimiento islamista palestino Hamás, que debe permitir la liberación de los rehenes en un plazo de 72 horas.

Desde este mediodía, las tropas han comenzado a posicionarse a lo largo de las (...) líneas de repliegue, en preparación del acuerdo de alto el fuego y de regreso de los rehenes.”, indicó el ejército en un comunicado.

El texto era preciso, sin embargo, que “las tropas del Mando Sur (...) seguirán eliminando toda amenaza inmediata”, y avisó de que algunas zonas siguen siendo “extremadamente peligrosas" para la población.

Miles de gazatíes regresaron al norte tras el anuncio del ejército israelí, en una zona arrasada por los operativos contra Hamás. FOTO: AFP.
Miles de gazatíes regresaron al norte tras el anuncio del ejército israelí, en una zona arrasada por los operativos contra Hamás. FOTO: AFP.

Momentos después de que el ejército hizo su anuncio oficial, miles de gazatíes empezaron a caminar hacia el norte de la Franja, según imágenes recogidas por AFP.

Ciudad de Gaza y sus alrededores fueron escenario en los últimos meses de un operativo especialmente intenso del ejército israelí, que dijo querer eliminar a los restos del movimiento islamista Hamás.

Conozca: Tras lograr primer acuerdo de paz en Gaza, Trump aseguró que aumentará “la presión” para poner fin a la guerra en Ucrania

El alto el fuego y la liberación de los rehenes están previstos en el acuerdo aprobado el jueves tras cuatro días de negociaciones indirectas en Egipto entre Hamás e Israel, en guerra desde hace dos años.

¿De qué trata el acuerdo?

El acuerdo se basa en un plan de 20 puntos anunciado a fines de septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que prevé viajar a Oriente Medio este domingo.

Los rehenes volverán el lunes o el martes. Probablemente estaré ahí. Espero estar ahí”, dijo el mandatario republicano, que también “intentará” visitar Egipto, mediador clave.

El retiro de las fuerzas militares

Las fuerzas israelíes se retiraron de varias zonas de Ciudad de Gaza”, en el norte de la Franja, había dicho poco antes a la AFP Mohamed al Mughayyir, un alto responsable de la Defensa Civil, fuerza de rescate que opera bajo la autoridad de Hamás.

El responsable agregó que vehículos del ejército se retiraron igualmente de varias partes de la ciudad de Jan Yunis, en el sur.

Residentes de varias áreas de la Franja de Gaza confirmaron a la AFP que el ejército israelí parecía haberse retirado de las posiciones que habían ocupado el jueves.

Lea también: Crónica del acuerdo entre Israel y Hamás: así se pactó el inicio de la búsqueda de una paz duradera

Una portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, dijo que las tropas se replegarán hasta la “Línea Amarilla”, a una distancia de entre 1,5 y 3,5 km de las fronteras del territorio palestino, como parte del plan propuesto por Trump.

El funcionario local Mughayyir denunció que, pese al alto el fuego, los disparos israelíes continuaron en Gaza y dejaron varios muertos, entre ellos un trabajador municipal. FOTO: AFP.
El funcionario local Mughayyir denunció que, pese al alto el fuego, los disparos israelíes continuaron en Gaza y dejaron varios muertos, entre ellos un trabajador municipal. FOTO: AFP.

Durante esta primera parte del proceso de retirada, el Ejército controlará aproximadamente el 53% la Franja de Gaza.

La portavoz israelí destacó que en un plazo de 72 horas deben regresar todos los rehenes aún cautivos en Gaza, tanto los vivos, una veintena, como los fallecidos, es decir 47 en total.

Según un responsable de Hamás, a cambio de esto serán liberados unos 2.000 presos palestinos.

¿Nuevos ataques?

Mughayyir aclaró que durante la retirada y antes del alto el fuego hubo enfrentamientos en el territorio, con varios muertos.

“Los disparos no han parado hasta ahora. El ejército israelí también atacó a equipos municipales de Gaza al norte del barrio de Sheikh Radwan”, matando a un trabajador, aseguró Mughayyir.

Agregó que otro hombre murió por disparos israelíes en Jan Yunis el viernes.

Por otro lado, Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil, dijo que aviones de combate israelíes volaron a baja altura sobre Gaza y que sus equipos le reportaron temprano ataques aéreos y bombardeos de artillería en Ciudad de Gaza, donde el Ejército había lanzado una gran ofensiva antes del alto el fuego.

El ejército israelí dijo que estaba verificando informes de bombardeos en Gaza.

Entérese: Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, siguiendo el plan de Trump

