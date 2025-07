Desde hace décadas, los dos países del sudeste asiático mantienen una disputa sobre su frontera, definida en tiempos del poder colonial francés, pero desde 2011 no se registraban enfrentamientos de tal magnitud.

Tras el anuncio del alto el fuego, entre los desplazados de ambos lados de la frontera reinaba un clima de cauteloso optimismo.En Camboya, Phean Neth, de 45 años, encontró refugio en un vasto campamento para desplazados en el emplazamiento de un templo, lejos de los combates. “Estoy tan feliz que no puedo describirlo”.

En el lado tailandés, Tee Samanjai, de 68 años, ya piensa en su regreso a su granja. Pero la ansiedad no está lejos. “Quiero volver, pero no me fío nada de Camboya. Nadie en nuestro pueblo confía”.

El terreno disputado es una región rural, una zona de colinas rodeadas de selva y tierras agrícolas donde se cultiva caucho y arroz. El balance de los enfrentamientos se eleva a 25 muertos del lado tailandés, entre ellos once soldados, y 13 muertos en Camboya, de los que cinco son militares.