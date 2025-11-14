Alto funcionario de EE. UU. tendría previsto reunirse con el principal negociador de Hamás: esto se sabe

La administración del presidente Donald Trump estaría preparando un nuevo contacto directo con Hamás a través de Steve Witkoff, enviado estadounidense para misiones de paz, quien planea reunirse “pronto” con Khalil al-Hayya, jefe negociador del grupo islamista.

El posible encuentro coincide con la repatriación a Israel del cuerpo de uno de los últimos rehenes retenidos en Gaza.

De acuerdo con las fuentes citadas por The New York Times, Witkoff se prepara para sostener una reunión con Khalil al-Hayya, figura central en las negociaciones del movimiento islamista y uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023.

La fecha no está definida y las fuentes advirtieron que los planes podrían cambiar. Cabe resaltar que ambos ya se habían reunido días antes de firmarse el cese el fuego el pasado 10 de octubre.

Uno de los temas que Witkoff pretende abordar con al-Hayya es precisamente el cese el fuego vigente en Gaza, que ya cumplió más de un mes.

El pasado 10 de noviembre, el enviado estadounidense para Medio Oriente, Jared Kushner, se reunió en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un esfuerzo por asegurar el frágil alto el fuego, tema que también abordaría Witkoff.