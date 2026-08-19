Así se ve la nueva iluminación LED del puente Horacio Toro tras 20 años funcionando con luces sobre cables

El puente Horacio Toro, ubicado sobre el río Medellín, en inmediaciones de la Plaza Minorista, la avenida del Ferrocarril y la calle 58, cuenta ahora con una nueva infraestructura de alumbrado público.

El antiguo sistema llevaba más de 20 años en funcionamiento y utilizaba luminarias de tecnología de sodio instaladas sobre un sistema de cables conocido como catenaria.

A diferencia de otros corredores, el puente no contaba con postes convencionales para soportar las luminarias; es por esto que se utilizaron dichos cables.

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Por eso, uno de los principales retos de la obra fue modificar el sistema sin afectar la estructura del puente. Para hacerlo, fue necesario realizar obras civiles en el separador central e instalar seis nuevos postes de fibra de vidrio de 10 metros de altura.

“Uno de los mayores retos de esta intervención fue que el puente no contaba con postes de alumbrado convencionales. Las luminarias estaban instaladas sobre un sistema de cables, conocido como catenaria, que llevaba más de dos décadas de funcionamiento”, explicó Manuela García Gil, subsecretaria de Servicios Públicos.

En este sentido, la funcionaria señaló que la instalación requirió una planeación técnica rigurosa para garantizar que las obras pudieran ejecutarse de manera segura y sin afectar la estructura del puente.