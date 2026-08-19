Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Así se ve la nueva iluminación LED del puente Horacio Toro tras 20 años funcionando con luces sobre cables

El puente Horacio Toro, uno de los corredores que conecta los sectores oriental y occidental de Medellín, renovó su sistema de alumbrado público después de más de dos décadas.

  • Vista aérea del puente Horacio Toro con la nueva iluminación led. Foto: cortesía.
    Vista aérea del puente Horacio Toro con la nueva iluminación led. Foto: cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El puente Horacio Toro, ubicado sobre el río Medellín, en inmediaciones de la Plaza Minorista, la avenida del Ferrocarril y la calle 58, cuenta ahora con una nueva infraestructura de alumbrado público.

El antiguo sistema llevaba más de 20 años en funcionamiento y utilizaba luminarias de tecnología de sodio instaladas sobre un sistema de cables conocido como catenaria.

A diferencia de otros corredores, el puente no contaba con postes convencionales para soportar las luminarias; es por esto que se utilizaron dichos cables.

Entérese: Adiós al coliseo Carlos Mauro Hoyos: comienza la transformación para el Gran Parque Medellín

Por eso, uno de los principales retos de la obra fue modificar el sistema sin afectar la estructura del puente. Para hacerlo, fue necesario realizar obras civiles en el separador central e instalar seis nuevos postes de fibra de vidrio de 10 metros de altura.

“Uno de los mayores retos de esta intervención fue que el puente no contaba con postes de alumbrado convencionales. Las luminarias estaban instaladas sobre un sistema de cables, conocido como catenaria, que llevaba más de dos décadas de funcionamiento”, explicó Manuela García Gil, subsecretaria de Servicios Públicos.

En este sentido, la funcionaria señaló que la instalación requirió una planeación técnica rigurosa para garantizar que las obras pudieran ejecutarse de manera segura y sin afectar la estructura del puente.

¿Qué cambió con la renovación?

La nueva infraestructura cuenta con 12 luminarias LED y seis postes, distribuidos estratégicamente a lo largo del puente, con una separación aproximada de 31 metros entre ellos.

El cambio busca mejorar la uniformidad de la iluminación y reducir las zonas de sombra, lo que favorece la visibilidad de conductores, motociclistas, ciclistas y peatones que utilizan este corredor durante la noche.

Además, la tecnología LED permite un uso más eficiente de la energía, con menor consumo eléctrico y menos pérdidas por calor frente al sistema anterior.

La Alcaldía también destacó que la nueva infraestructura facilitará las labores de mantenimiento, al reemplazar el antiguo sistema de cables por postes independientes.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Esta facilidad para su mantenimiento, el menor consumo eléctrico, su mayor durabilidad y, más importante aún, la visibilidad que da, son las razones principales que motivan a Medellín, y otras ciudades del mundo, a renovar su iluminación anaranjada de las luces del vapor de sodio por la tecnología LED.

El puente Horacio Toro registra diariamente un importante flujo vehicular y peatonal debido a su conexión entre los sectores oriental y occidental de Medellín. En últimas, la renovación del alumbrado busca no solo modernizar la infraestructura, sino también mejorar las condiciones de seguridad y confort durante los desplazamientos nocturnos.

La intervención hace parte de las acciones de la Administración Distrital para modernizar la iluminación de los principales corredores viales de la ciudad.

Lea más: Las 10 grandes obras de Antioquia en el radar para el nuevo gobierno de De la Espriella

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué cambios se realizaron en el alumbrado público del puente Horacio Toro en Medellín?
La Alcaldía de Medellín renovó el sistema de iluminación tras 20 años de funcionamiento, cambiando las antiguas luces de sodio suspendidas en cables (catenaria) por 12 luminarias con tecnología LED soportadas en seis nuevos postes de fibra de vidrio instalados en el separador central.
¿Cuáles son los beneficios de las nuevas luminarias LED en este corredor vial?
Las luces LED ofrecen mayor uniformidad lumínica, eliminan zonas de sombra, reducen el consumo de energía eléctrica frente al sodio y facilitan las labores de mantenimiento para las cuadrillas, mejorando la visibilidad nocturna para conductores, motociclistas y peatones.
¿Dónde está ubicado el puente Horacio Toro y cuál es su importancia?
El puente se sitúa sobre el río Medellín, en la intersección que conecta la avenida del Ferrocarril y la calle 58, muy cerca de la Plaza Minorista. Es una arteria fundamental para el flujo vehicular diario entre los sectores oriental y occidental del Distrito.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos