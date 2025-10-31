x

En imágenes | Los alumbrados de Medellín van tomando forma: ya los montaron en el río y avanzan en los barrios

De acuerdo con EPM, la instalación avanza en un 53% y se espera que para finales de noviembre o los primeros días de diciembre estos sean encendidos.

  Los alumbrados de 2025 tendrán figuras relacionadas con la fauna y la flora característica de Antioquia, de acuerdo con las figuras vistas en el corredor del río Medellín. FOTOS: MANUEL SALDARRIAGA
    Los alumbrados de 2025 tendrán figuras relacionadas con la fauna y la flora característica de Antioquia, de acuerdo con las figuras vistas en el corredor del río Medellín. FOTOS: MANUEL SALDARRIAGA
  Personal de EPM avanza en la instalación de todas las decoraciones para los alumbrados de este año.
    Personal de EPM avanza en la instalación de todas las decoraciones para los alumbrados de este año.
  Se espera que para mediados de noviembre esté listo todo el montaje para comenzar a hacer las pruebas.
    Se espera que para mediados de noviembre esté listo todo el montaje para comenzar a hacer las pruebas.
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 13 minutos
bookmark

Aunque desde septiembre se siente que viene diciembre, la realidad es que terminando octubre ya se empieza a sentir el ambiente decembrino en Medellín con la instalación de la infraestructura para los alumbrados navideños de 2025-2026. Varias figuras de aves se avistan en el epicentro de esta celebración, el río Medellín, mientras que en los barrios también se avanza en el montaje de las luces.

La instalación la vienen realizando las cuadrillas de EPM desde comienzos de octubre para tener todo el montaje listo para esta temporada decembrina y que tanto los locales como los turistas puedan disfrutar del principal atractivo de fin de año en la ciudad.

De acuerdo con EPM, el montaje de todas las instalaciones de la ciudad avanza en un 53%, tanto en el corredor del río Medellín como en las calles, avenidas y barrios donde van a estar instaladas las figuras decorativas con la temática de este año.

Entérese: ¿Por qué no han terminado de recoger los alumbrados de Medellín?

Las figuras instaladas este año en el río Medellín dan cuenta de que la temática para esta Navidad estará enfocada en la naturaleza y la fauna de la ciudad, aunque sin dejar de lado las tradiciones navideñas de la ciudad.

El encendido de estas luces se tiene previsto hacerse entre el 27 y 28 de noviembre y estos se podrán disfrutar hasta el 12 de enero del año entrante en todos los puntos estratégicos de la ciudad. En Medellín se estima que se prenderán todos los días entre las 6:00 de la tarde y las 12:00 de la noche, exceptuando 24 y 31 de diciembre, que tendrán un horario especial.

Personal de EPM avanza en la instalación de todas las decoraciones para los alumbrados de este año.
Personal de EPM avanza en la instalación de todas las decoraciones para los alumbrados de este año.

El próximo 7 de noviembre, EPM entregará todos los detalles sobre este alumbrado, sus características, así como su disposición en corredores como la avenida La Playa, la avenida Oriental y los parques y sectores estratégicos de las 16 comunas y los cinco corregimientos.

Se espera que para mediados de noviembre esté listo todo el montaje para comenzar a hacer las pruebas.
Se espera que para mediados de noviembre esté listo todo el montaje para comenzar a hacer las pruebas.

Municipios de encendamos la alegría

Así mismo, EPM anunció que en los 15 municipios que se beneficiaron por el programa Encendamos La Alegría también avanza el montaje de las luces y se espera que en los próximos días estos estén listos para ser encendidos, cuya fecha será escalonada entre el 24 de noviembre y 6 de diciembre, según la determinación de las alcaldías.

Le puede interesar: Estos son los 15 municipios que ganaron este año el concurso para tener alumbrado navideño de EPM

John Maya Salazar, gerente de EPM, dijo: “estamos muy contentos de poder llevar la alegría de los Alumbrados Navideños de EPM a 15 municipios antioqueños, porque crean espacios de encuentro para la comunidad, porque dinamizan la economía con las actividades que se desarrollan a su alrededor, con nuevas oportunidades de empleo, y porque son un incentivo adicional para visitar y disfrutar de la belleza de los municipios”.

Los municipios beneficiados por este programa para 2025 con Arboletes, Armenia Mantequilla, Caldas, Carolina del Príncipe, El Peñol, El Retiro, Guadalupe, Jericó, Liborina, Nechí, Puerto Nare, Sabanalarga, San Roque, Támesis y Valdivia.

“Los participantes debían contar cómo la energía transformó sus vidas. En total, participaron 72 municipios donde EPM presta el servicio de energía eléctrica”, indicó el gerente de EPM.

