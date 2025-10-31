En imágenes | Los alumbrados de Medellín van tomando forma: ya los montaron en el río y avanzan en los barrios

Aunque desde septiembre se siente que viene diciembre, la realidad es que terminando octubre ya se empieza a sentir el ambiente decembrino en Medellín con la instalación de la infraestructura para los alumbrados navideños de 2025-2026. Varias figuras de aves se avistan en el epicentro de esta celebración, el río Medellín, mientras que en los barrios también se avanza en el montaje de las luces.
La instalación la vienen realizando las cuadrillas de EPM desde comienzos de octubre para tener todo el montaje listo para esta temporada decembrina y que tanto los locales como los turistas puedan disfrutar del principal atractivo de fin de año en la ciudad.