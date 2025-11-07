Se siente diciembre: EPM anunció la fecha de encendido y duración de los alumbrados de Medellín 2025

Ahora sí, se siente diciembre. Todo porque EPM y la Alcaldía de Medellín anunciaron que los alumbrados navideños se encenderán el próximo 28 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, con un acto que se realizará en las afueras del Edificio EPM, en el centro de la ciudad.
Señaló el mandatario que serán 47 los días que estarán encendidas las luces de la ciudad y que estarán ubicadas en 61 puntos en corredores estratégicos como el corredor del río Medellín y Parques del Río, la avenida La Playa, el corredor del Tranvía de Ayacucho, además de los parques y vías clave de las 16 comunas y los cinco corregimientos.