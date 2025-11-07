Se siente diciembre: EPM anunció la fecha de encendido y duración de los alumbrados de Medellín 2025

Ahora sí, se siente diciembre. Todo porque EPM y la Alcaldía de Medellín anunciaron que los alumbrados navideños se encenderán el próximo 28 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, con un acto que se realizará en las afueras del Edificio EPM, en el centro de la ciudad. Señaló el mandatario que serán 47 los días que estarán encendidas las luces de la ciudad y que estarán ubicadas en 61 puntos en corredores estratégicos como el corredor del río Medellín y Parques del Río, la avenida La Playa, el corredor del Tranvía de Ayacucho, además de los parques y vías clave de las 16 comunas y los cinco corregimientos.

La temática estará enfocada en los 350 años de Medellín y los 70 años de EPM, contando todas las historias que ha vivido la ciudad y la empresa durante este tiempo.

El alcalde de Medellín anunció que una de las características más destacadas será el árbol navideño que se instalará en el cruce de la avenida Oriental con la avenida La Playa, que contará con instalaciones de las viviendas.

Para la construcción del alumbrado navideño participaron 440 personas, entre las que hay 150 madres cabeza de familia. FOTO: CAMILO SUÁREZ

Se espera que estas luces navideñas estén encendidas hasta el 14 de enero de 2026, a las 12:00 de la noche, y con ello alcanzar una derrama económica de más de 600.000 millones de pesos para la ciudad por cuenta de los más de 400.000 turistas que llegarán entre diciembre y enero. Le puede interesar: Estos son los 15 municipios que ganaron este año el concurso para tener alumbrado navideño de EPM La inversión de estos alumbrados será de 40.000 millones de pesos entre la construcción de las 25.000 figuras que se ubicarán por toda la ciudad y que se encargarán de soportar los 8 millones de luces led que alumbrarán Medellín entre diciembre y enero.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que estas luces no serán cargadas a las facturas de los servicios públicos y esto será pagado conjuntamente entre la Alcaldía de Medellín y EPM. Además, el consumo de estas luces es del equivalente a una hora en toda la ciudad. Entérese: EPM encenderá los alumbrados navideños en 15 municipios de Antioquia: ya hay fechas Estas figuras fueron construidas por más de 440 personas, entre las que se encuentran 150 madres cabeza de familia que todo el año han participado en la construcción de estas figuras.

