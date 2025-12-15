Supersociedades multa a representante legal del Deportivo Pereira por irregularidades en las finanzas

La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) impuso una multa de $100 millones al Álvaro de Jesús López Bedoya, representante legal del equipo de fútbol Deportivo Pereira F.C. S.A., por desatender órdenes expresas impartidas por esa autoridad de control.
La entidad argumentó que la sanción obedece al incumplimiento de instrucciones orientadas a garantizar la correcta presentación de la información financiera y el respeto de las normas de gobierno corporativo que rigen a las sociedades vigiladas.